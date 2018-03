Horóscopo correspondiente al domingo 4 de marzo de 2018

ARIES (20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- La clave de su cuestión laboral sería aprender a convivir incluso con quienes no se lleva bien. La vida no es siempre como uno quiere y la gente tampoco. Sugerencia: el amor al otro.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- La verdadera sensación de amor llega a su vida de la mano de alguien que no esperaba. Comienzo de una actividad. Sugerencia: estar abiertos a las cosas del destino.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO)- La novedad del día surge en su lugar de trabajo a través de alguien que le confiesa algo importante para su futuro. Sugerencia. lograr la tranquilidad interior siempre.



CANCER (23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)- Intuición que concreta en una situación que surge en su lugar de trabajo. Su lucidez interna lo ayuda a resolver un problema. Sugerencia: usar los dones.



LEO (23 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Una característica suya lo hará triunfar en problema que surge en su lugar de trabajo. Creer en uno y saber de uno nos hace tener logros en la vida. Sugerencia: ser el que se es.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Incorpora en usted una nueva disciplina que lo ayudará a distenderse y a sentir las cosas un poco más flexibles. Sugerencia: hacer cosas que nos favorezcan.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Un dato importante llega a usted haciéndole comprender que deberá tratar sus problemas laborales desde otro lado. Sugerencia: buscar el reconocimiento que merecemos.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Un encuentro más que interesante lo hará replantear su manera de encarar las relaciones afectivas. Noticia laboral que lo satisface. Sugerencia: la apertura interna.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- La cantidad de trámites que debe realizar lo harán estar un poco nervioso. Haga los que pueda, haga lo que pueda. Visita que alegra. Sugerencia: la tranquilidad siempre.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- No despierte falsas expectativas en la persona que usted sabe que tiene un alto compromiso emocional con usted. Sorpresa laboral. Sugerencia: por sobre todo, la verdad.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- No debería negarse a usted mismo lo que esa persona de su entorno laboral genera en usted. la sinceridad en los sentimientos es la llave de nuestra libertad. Sugerencia: no temer sentir.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO)- Hay una situación interna suya que debería solucionar para poder seguir relacionándose sin problema con esa persona de su pasado con la que comparte su rutina laboral. Sugerencia: hacerse cargo de las propias fallas