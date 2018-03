03/03/2018 - 23:36 | Zonales / Tigre Julio Zamora: “Le decimos no al ajuste de los gobiernos nacional y provincial que pretende cerrar las escuelas de Islas” Herramientas: Compartir: ver más imágenes Lo afirmó el intendente de Tigre y presidente del PJ local, en el marco de una movilización convocada por docentes de diversos sindicatos de la comunidad educativa de zona norte, que repudiaron el cierre de las escuelas primarias Nº25 y Jirim 1. El intendente de Tigre y presidente del Partido Justicialista local, Julio Zamora, acompañó la marcha en repudio a la medida de los gobiernos nacional y provincial que pretende el cierre de las escuelas primarias Nº25 y Jirim 1, emplazadas en arroyo Caracoles en la localidad de Islas. Participaron docentes de sindicatos de la comunidad educativa de zona norte, vecinos y funcionarios.



“Esta movilización es muy importante para que las autoridades puedan escuchar el grito fuerte de muchos vecinos”, señaló Zamora e indicó que “Cambiemos está mirando la economía y no tiene a la educación como eje principal. Le decimos que no al ajuste de los gobiernos nacional y provincial que pretende cerrar las escuelas de islas”.



El recorrido comenzó en la estación fluvial del centro de la ciudad y culminó con un acto en los jardines del Honorable Concejo Deliberante del distrito. Además, incluyó una travesía de Kayakistas que salieron de tres diversos puntos, Pay Carabí, Villa La Ñata y Martínez, para sumarse a la movilización por agua.



Fátima Prieto, docente y referente de SUTEBA San Fernando dijo: “Hay 20 chicos que están sin escuela y que a su vez van a ser trasladados a otra comunidad. Espero que tomen conciencia porque como dicen los isleños ‘cuando cierra una escuela, la comunidad muere'. Queremos que la gobernadora Vidal recapacite con su decisión”.



Durante el evento se manifestó un mensaje en defensa de los derechos de los isleños a una educación digna y se repudió el cierre de la Escuela Primaria 25 y Jirim 1. Cabe remarcar que en primera instancia, la medida abarcaba la clausura de los jardines 904, 919, 920 y las primarias 13, 18 y 19. Por el intenso reclamo de la comunidad educativa, el gobierno bonaerense dio marcha atrás.



La directora de la Escuela N° 25 de Arroyo Caracoles, Amelia Torrilla, señaló: “Nosotros contamos con 20 alumnos que necesitan seguir su aprendizaje cotidiano. El establecimiento está en buenas condiciones, no entendemos el argumento de por qué prohíben que los chicos estudien cerca de sus hogares”.



Los gremios que participaron de la jornada fueron: Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA); Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Judiciales de CTA, Sindicato Único de Guardavidas, Delegación Norte Bancarios, Afines de la República Argentina (SUGARA) y CTA Regional.



Por su parte Claudia Ríos, representante de ATE San Martín, sostuvo: “No pueden atentar con algo tan importante como la educación. Venimos acumulando muchas necesidades. Este gobierno quiere demostrar que es neoliberal y solo piensa en los ricos”.



Estuvieron presentes: el diputado provincial de Unidad Ciudadana, Miguel Funes; la presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Tigre, Alejandra Nardi; el concejal del Frente Renovador, Luis Samyn Ducó; los concejales de Unidad Ciudadana de San Fernando, Josefina Paso, Matías Molle y Nacho Álvarez; el secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), Roberto Baradel; la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso; el secretario de Política Sanitaria y Desarrollo Humano local, Gonzalo Meschengieser; el subsecretario de Promoción Social, Marcelo Marina.



