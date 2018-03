Gremios docentes bonaerenses lanzaron 48 horas de paro y Vidal les descontará los días

Gremios docentes bonaerenses convocaron hoy a un paro de 48 horas a partir del lunes, en una medida que impedirá el inicio del ciclo lectivo, en protesta por la oferta salarial del 15% en tres cuotas.

El gobierno de María Eugenia Vidal advirtió que aplicará descuentos y que, pese a la huelga, las escuelas estarán "abiertas".



En un último intento por evitar la medida de fuerza que afectará a 3.300.000 alumnos, la administración de María Eugenia Vidal ofreció este viernes al Frente Gremial Docente un adelanto de 5% retroactivo a enero a cuenta de futuros aumentos, pero los sindicatos rechazaron la propuesta.



La huelga fue convocada en sintonía con la decisión tomada por CTERA en todo el país, que importa también un paro de 48 horas ante la negativa del Gobierno nacional de convocar a paritarias.



A nivel provincial, el paro fue decidido en conjunto por el Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA); la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) -los mayoritarios- y UDOCBA, que ya lo había resuelto el día anterior.



La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), que agrupa a los profesores de escuelas técnicas y agrotécnicas, no adhirió a la medida de fuerza, por lo que iniciarán las clases el lunes.



Los maestros bonaerenses rechazaron las tres ofertas salariales que realizó el Gobierno: la última de ellas contenía un aumento del 15% en tres cuotas, un plus de 6 mil pesos por presentismo y una "revisión" del acuerdo en octubre próximo, en función de la inflación acumulada hasta ese mes.



Los gremios docentes insisten con incluir una cláusula "gatillo" en el acuerdo, que actualice en forma automática los salarios, si la inflación anual se ubica por encima del 15% pautado por el Gobierno nacional.



En el marco de un conflicto que tiende a agudizarse, el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, acusó a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, de "estigmatizar, demonizar y atacar" a los maestros.



"Dijo que nos iba a convocar en noviembre pasado para discutir con tiempo y no lo hizo. En diciembre quiso cerrar 50 escuelas.



Es un Gobierno que no sólo no crea nuevas escuelas, sino que las cierra", criticó el sindicalista.



El Congreso Extraordinario de la FEB definió no comenzar las clases este lunes y martes, en rechazo a la falta de una propuesta salarial "digna" del Gobierno.



Además, aprobaron la realización de una movilización que se llevará adelante en los próximos días, en conjunto con el resto de los gremios docentes.



"El Gobierno nos hizo tres propuestas y todas fueron iguales, a pesar que ya las habíamos rechazado porque dejaban a miles de docentes por debajo de la línea de la pobreza", consideró la presidente de la FEB, Mirta Petrocini.



Agregó que "la decisión del paro fue evaluada y debatida por los educadores en cada distrito de la Provincia" y sostuvo que "en ningún momento de la negociación con las autoridades bonaerenses amenazamos con medidas de fuerza".



"Fuimos muy respetuosos del ámbito paritario y de encontrar una solución al conflicto, pero no podemos aceptar un salario por debajo de la previsión inflacionaria ni acordar bonificaciones que impliquen negociar la salud de los docentes", advirtió.



En su discurso a la Asamblea Legislativa por el inicio del período de sesiones ordinarias, Vidal fustigó a los docentes y los acusó de poner de "rehenes a los alumnos" con las amenazas de paro y denunció el problema del "ausentismo" y de las "licencias truchas".

.

La respuesta del Gobierno.

El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, informó que el Gobierno provincial ofreció a los gremios docentes abonar un adelanto del 5% a cuenta de futuros aumentos para evitar el paro del lunes y martes, pero la propuesta fue rechazada por las organizaciones gremiales.



"Como gesto de buena voluntad e interés en aumentar el ingreso de los docentes, le ofrecimos un adelanto a cuenta de un acuerdo posterior, del 5% pero fue rechazada", afirmó el ministro y dijo estaba previsto abonarla la semana próxima.



En declaraciones a la prensa, el ministro sostuvo que los gremios "como argumento trivial, dijeron que era una oferta tardía".



"Invitamos a rever la medida de fuerza. Podemos trabajar sábado y domingo para dar el adelanto a cuenta, sin perjuicio de un acuerdo posterior que no está condicionado por este adelanto", sostuvo, luego de una reunión de los ministros a cargo de la negociación con los docentes.



Por su parte, el titular de la Dirección General de Escuelas, Gabriel Sánchez Zinny, consideró que el adelanto permite "ganar tiempo para resolver la paritaria" y pidió "trabajar juntos" para superar el conflicto.



El ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, sostuvo que intentarán continuar las negociaciones durante el fin de semana pero garantizó que "el lunes las escuelas estarán abiertas y los comedores funcionarán".



"La falta de un acuerdo total no puede ser motivo para que las clases no empiecen el lunes. Hay 3.3 millones de chicos, cientos de miles de familias, y hay que trabajar pensando en que son la prioridad", remarcó.



Sobre las consecuencias de la medida de fuerza, indicó que "si hay paro y no hay contraprestación, hay descuento. Esto fue discutido, judicializado y avalado judicialmente. No es una posición caprichosa, es una política pública de gestión".



"Van tres reuniones, cuatro propuestas, invitamos a los representantes de los docentes y a los docentes en general a reconsiderar la posición adoptada", reclamó el funcionario.