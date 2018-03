02/03/2018 - 10:04 | Zonales / Tigre Julio Zamora en los 10 años del COT: “Tigre fue pionero y hoy es modelo en seguridad a nivel nacional” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El intendente destacó las políticas de protección ciudadana implementadas desde 2008, con las que se redujo un 80% el robo de automotores en el distrito y se logró el índice más bajo de percepción de inseguridad del conurbano bonaerense. ver video Con motivo de cumplirse el décimo aniversario de la creación del Centro de Operaciones Tigre (COT), el intendente Julio Zamora recorrió sus instalaciones, desde donde se monitorean y coordinan las distintas áreas que integran el exitoso Sistema de Protección Ciudadana. En la última década, las políticas de prevención del municipio permitieron reducir un 80% los robos automotores en el distrito y lograr el índice más bajo de percepción de inseguridad del Gran Buenos Aires.



“Estamos orgullosos del camino transcurrido en estos 10 años. Tigre fue pionero y hoy es modelo en seguridad a nivel nacional, con una gestión que invierte pensando en cuidar a toda la comunidad. Con la premisa de evolucionar todos los días un poco más, seguimos sumando tecnología y capacitación en nuestros recursos humanos. Queremos un Tigre seguro, cercano al vecino”.



El jefe comunal rememoró la creación del Sistema de Protección Ciudadana, impulsado por el ex intendente del distrito, Sergio Massa, y llevado a cabo por quien fuera el primer secretario del área, Diego Santillán. “El modelo de Tigre pertenece a una cultura de prevención y cuidado que se expresa en políticas concretas. Por esto, continuamente recibimos visitas de municipios de toda la Argentina, que desean replicarlo y lograr lo mismos resultados”.



www.elcomercioonline.com.ar



Con su Sistema de Protección Ciudadana, el Municipio de Tigre es líder en el combate del delito en todas sus formas. Es aplicado para prevenir robos, faltas, accidentes, siniestros o emergencias en general, y trabaja coordinadamente con la Policía, Gendarmería, Prefectura, los cuarteles de bomberos, Defensa Civil y el Sistema de Emergencias Tigre (SET). Toda el área está centralizada y monitoreada desde el Centro de Operaciones Tigre (COT).



Entre los avances obtenidos gracias al mencionado sistema, Tigre logró reducir en un 80% el robo de automotores en el distrito y obtuvo el índice más bajo de percepción de inseguridad del AMBA, región que integra Capital Federal y Gran Buenos Aires, según el relevamiento del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM).



El secretario de Protección Ciudadana, Eduardo Feijoo, expresó: “Son diez años de historia, que marcan el compromiso de un equipo de seguir cuidando a nuestros vecinos. Más allá de que la seguridad es un responsabilidad provincial, el municipio tomó la decisión política para sumar prevención, desde una nueva secretaría”.



El municipio tiene actualmente más de 1.500 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea los 365 días del año. Su trabajo se ha consolidado con el lanzamiento de herramientas innovadoras como el sistema Alerta Tigre Global, desarrollado por la comuna junto a empresas tecnológicas de primer nivel. Entre sus ventajas, posibilita la derivación de situaciones de emergencia a los diferentes agentes externos, para obtener una respuesta instantánea en el lugar de los hechos.



Tigre, además, ha sido el primer distrito en aplicar botones de pánico físicos y en smartphones, o en implementar dispositivos como el DAMA, para casos de mujeres víctimas de violencia de género. A estas acciones se sumaron el “0800 droga no”, sistema multicanal de denuncias de venta de drogas, anónima y gratuita, y el sistema BUSCADOR, que detecta patentes de vehículos con pedido de secuestro activo. Asimismo, fue la primera ciudad de Latinoamérica en utilizar vehículos aéreos no tripulados “Drones”, en situaciones de emergencia, y en la lucha contra la inseguridad.



Estuvieron presentes: el subsecretario de Asistencia a la Víctima, Patricio D' Angelo Campos; el subsecretario de Tránsito y Transporte, Oscar Scotto; el subsecretario de Protección Ciudadana, Nicolás Vecchi; el director general Operativo COT, Maximiliano Vázquez; el director general del Centro de Operaciones Tigre, Fernando Cañumil; el director general de Defensa Civil, Patricio Lavernicocca y el director general de Tránsito y Transporte, Cristian Lisera. Con su Sistema de Protección Ciudadana, el Municipio de Tigre es líder en el combate del delito en todas sus formas. Es aplicado para prevenir robos, faltas, accidentes, siniestros o emergencias en general, y trabaja coordinadamente con la Policía, Gendarmería, Prefectura, los cuarteles de bomberos, Defensa Civil y el Sistema de Emergencias Tigre (SET). Toda el área está centralizada y monitoreada desde el Centro de Operaciones Tigre (COT).Entre los avances obtenidos gracias al mencionado sistema, Tigre logró reducir en un 80% el robo de automotores en el distrito y obtuvo el índice más bajo de percepción de inseguridad del AMBA, región que integra Capital Federal y Gran Buenos Aires, según el relevamiento del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM).El secretario de Protección Ciudadana, Eduardo Feijoo, expresó: “Son diez años de historia, que marcan el compromiso de un equipo de seguir cuidando a nuestros vecinos. Más allá de que la seguridad es un responsabilidad provincial, el municipio tomó la decisión política para sumar prevención, desde una nueva secretaría”.El municipio tiene actualmente más de 1.500 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea los 365 días del año. Su trabajo se ha consolidado con el lanzamiento de herramientas innovadoras como el sistema Alerta Tigre Global, desarrollado por la comuna junto a empresas tecnológicas de primer nivel. Entre sus ventajas, posibilita la derivación de situaciones de emergencia a los diferentes agentes externos, para obtener una respuesta instantánea en el lugar de los hechos.Tigre, además, ha sido el primer distrito en aplicar botones de pánico físicos y en smartphones, o en implementar dispositivos como el DAMA, para casos de mujeres víctimas de violencia de género. A estas acciones se sumaron el “0800 droga no”, sistema multicanal de denuncias de venta de drogas, anónima y gratuita, y el sistema BUSCADOR, que detecta patentes de vehículos con pedido de secuestro activo. Asimismo, fue la primera ciudad de Latinoamérica en utilizar vehículos aéreos no tripulados “Drones”, en situaciones de emergencia, y en la lucha contra la inseguridad.Estuvieron presentes: el subsecretario de Asistencia a la Víctima, Patricio D' Angelo Campos; el subsecretario de Tránsito y Transporte, Oscar Scotto; el subsecretario de Protección Ciudadana, Nicolás Vecchi; el director general Operativo COT, Maximiliano Vázquez; el director general del Centro de Operaciones Tigre, Fernando Cañumil; el director general de Defensa Civil, Patricio Lavernicocca y el director general de Tránsito y Transporte, Cristian Lisera. Volver