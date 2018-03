El PJ de San Isidro mostró su preocupación “por la profundización del ajuste de l gobierno”

La nueva conducción del Partido Justicialista de San Isidro llevo a cabo su 2° reunión ordinaria de 2018 en la que se analizó con preocupación la profundización del Ajuste Brutal que llevan adelante Macri a nivel nacional, la gobernadora Vidal en la Provincia de Buenos Aires y Posse en San Isidro y el fuerte impacto que esta viene generando en diversos sectores de la comunidad del distrito.

En tal sentido el presidente del Consejo Partidario local, el concejal Fabián Brest, junto al vicepresidente Hugo Azerrat, el Secretario Gral. Marcelo Kaspar y la totalidad de los miembros partidarios, los congresales provinciales Pablo Torres, Juan Ottavis, Laura Van Lacke, Santiago Cafiero, Leandro Martin, Joel Lascano entre otros, expresó "cotidianamente las compañeras y los compañeros que militan en los distintos barrios y localidades del distrito dan cuenta de agravamiento de la situación social y económica de nuestros vecinos. Despidos, precarización laboral, pérdida del poder adquisitivo que no les permite mantener a su familia y llegar a fin de mes, abuelas y abuelos que no pueden acceder a sus medicamentos y obtener cobertura médica del estado, la eliminación de políticas sociales importantísimas para los vecinos más humildes y vulnerables de San Isidro. Desde el Partido y el Bloque de Concejales venimos reclamando públicamente a Macri, Vidal y Posse por las terribles consecuencias generadas por este modelo de ajuste brutal que llevan adelante contra nuestra comunidad con tarifazos municipales mayores al 16% en lo que va del año, recortes presupuestarios producto de la adhesión a la ley de responsabilidad fiscal, la reforma previsional, la ausencia de políticas sociales municipales, el aumento constante de los servicios públicos, el cierre de cursos, de Escuelas y despidos de docentes; que hablan de una total insensibilidad social en un Municipio con un presupuesto municipal de $6000 millones de pesos".



Además se resolvió tras la presentación de las renuncias a la minoría partidaria de la Senadora provincial, Teresa García, el ex concejal Federico Gelay y otros miembros obtenida en las elecciones internas del 17 de diciembre pasado hacer traslado de las mismas a la Junta Electoral del PJ Bonaerense, e incorporar a los sectores que acompañaron la lista de García y decidieron no renunciar al partido que representan a las agrupaciones peronistas: 26 de Julio, Descamisados y La Néstor Kirchner.



Por otra parte se analizó junto a los congresales del distrito cuestiones que se tratarán en el Congreso Partidario Provincial convocado para el próximo 17 de marzo; se definió el funcionamiento de las diversas Secretarias del partidarias; la creación de Comisiones de trabajo y asesoramiento; y el desarrollo de varias actividades a partir de Marzo: Organización de la Semana por la Memoria, Verdad y Justicia; 2° Encuentro de referentes de Juventud del Peronismo del distrito; jornada en el marco del Día Internacional de la Mujer y adhesión al Paro Nacional del #8M; Puesta en marcha del Seminario de Formación y Capacitación Política.



El concejal Juan Ottavis, presidente del Bloque de Concejales, realizó informe preliminar sobre los más de 200 proyectos presentados en el período 2016-2017 y explicaron detalladamente los principales temas de conflicto en el distrito en lo que va del 2018 como el engañoso Plan de Posse y Vidal de "mejoramiento urbanístico de barrios" que NO incluye la construcción de viviendas sociales y la urbanización integral para una mejor calidad de vida de los vecinos que se está implementando en La Cava y en el bajo San Isidro (barrio Martin y Omar). El conflicto Docente y el cierre de Escuelas. La puesta en peligro de 8mil fuentes laborales de trabajadores del Turf en el hipódromo tras la decisión de Vidal de recortar el Fondo creado por ley que se obtiene de lo recaudado por impuestos al juego y no de los impuestos que pagan los vecinos y que se destina sostener la fuente laboral de más de 60 mil trabajadores de la industria hípica. Como así también la posición pública adoptada junto al Partido distrital frente a cuestiones tales como: contra la Prisión domiciliaria del genocida y asesino Etchecolatz; la violación del debido proceso con las Prisiones Preventivas: la Represión de Trabajadores; el rechazo a la adhesión a la Ley de Responsabilidad Fiscal, a la Reforma Previsional y Laboral; la movilización y adhesión a la Marcha del #21F.