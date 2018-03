Vidal acusó a los gremios docentes de poner de “rehenes” a los alumnos y denunció “licencias truchas”

En la apertura de sesiones legislativas ordinarias, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, envió hoy un duro mensaje a los gremios docentes, a los que acusó de poner de “rehenes a los alumnos” con las amenazas de paro y denunció el problema del “ausentismo” y de las “licencias truchas”.



Al brindar su discurso ante la Asamblea Legislativa, la mandataria insistió en que el sistema educativo requiere una “reforma profunda” y le advirtió a los gremios docentes que “no se puede seguir dialogando sobre qué es lo mejor para los chicos pensando que para eso hay una fecha límite” con el inicio de clases el próximo lunes.



“No podemos seguir dialogando sobre qué es lo mejor para los chicos pensando que para eso hay una fecha límite. Y menos si tomamos que esa fecha es el comienzo de clases que pone de rehenes a los alumnos y que cada febrero hace que los padres sigan sufriendo la incertidumbre de no saber si van a empezar las clases a tiempo o no”, indicó.



Al respecto, subrayó que “no se trata de si la paritaria se empezó a discutir en junio, en marzo o en noviembre del año anterior”, ya que “los maestros trabajan todo el año y no puede haber fecha límite” para las negociaciones e insistió en que “no puede ser solo el salario lo que hay que discutir”.



“¿No es evidente que muchos de nuestros chicos no están aprendiendo? Estos problemas no se resuelven sólo con un aumento de sueldo, con inaugurar una escuela o con decir que el aplazo 'estigmatiza'. No se resuelven rechazando las evaluaciones, como si no ponerle nombre a los problemas los hiciera desaparecer”, insistió.



Vidal hizo eje en la cuestión de presentismo en las aulas, lo que aseguró “impacta en la capacidad de aprender de los chicos”, y al respecto, subrayó: “No estamos discutiendo que un docente pueda enfermarse, necesite cuidar a su hijo, tenga la licencia por maternidad que le corresponde o se tome vacaciones. Tampoco estamos discutiendo que necesite una licencia para estudiar y perfeccionarse. Estamos discutiendo el abuso, las licencias truchas, el ausentismo del 17% en las escuelas públicas contra el 5% en las escuelas privadas, incluso las que reciben subvención estatal”.



La gobernadora apuntó entonces que “si de verdad importa la educación, tenemos que cambiar la lógica de la discusión” y agregó: “Nosotros no vinimos a emparchar. Vinimos a hacer lo que hay que hacer aunque eso nos traiga costos. Los mismos costos que nos trajo el año pasado tener 17 días de paro”.



Por otra parte, la gobernadora de Buenos Aires sostuvo que la seguridad, la obra pública, la salud y la reforma judicial serán los ejes de su administración durante este año, “sin ventajas ni privilegios para nadie”, y con cambios sustanciales que se han empezado a concretar “de verdad y para siempre”.



También remarcó algunas medidas adoptadas para “proteger los fondos públicos”, como la eliminación de “las jubilaciones de privilegio incomprensiblemente sostenidas durante décadas en esta Provincia, o la Ley de Declaraciones Juradas Públicas que nos obliga a más de 25 mil funcionarios a explicar cada año cómo y de qué vivimos, y la reducción de cargos y gastos de la política”.



“Todas estas leyes son cambios que no tienen vuelta atrás. Así les estamos diciendo a los bonaerenses que entendimos su mensaje, y que no hay ventajas ni privilegios para nadie”, indicó en la Legislatura bonaerense.



La gobernadora convocó asimismo a que se lleve adelante “una reforma en la Justicia que nos haga volver a creer, que nos dé respuestas cuando más las necesitamos, que ponga en el centro al que fue víctima y no al victimario”.



“Por eso enviaremos a esta Legislatura proyectos de reforma de distintos códigos. En particular, el Código Procesal Penal. No puede ser que una persona acusada de delitos graves pueda recurrir hasta siete veces a la Justicia para que diga si es culpable o inocente y seguir gozando de su libertad. Y mientras tanto, estar en la calle”, apuntó.