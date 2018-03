Para el Massismo: “El Presidente vino a hablar con un discurso “duranbarbiano” ajeno a la realidad y eso se llama mentir”

Luego de que Mauricio Macri completara su discurso en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, diputados del Frente Renovador cuestionaron la ausencia de realidad en el mensaje del Presidente: “El discurso es de una hipocresía, mentira y negación de la realidad de lo que pasa en la Argentina que asusta”.



Tras escuchar el discurso del Presidente Mauricio Macri en la apertura de sesiones ordinarias del período legislativo 2018, referentes de la fuerza política liderada por Sergio Massa respondieron a la palabra de Macri.



En esta línea, la jefa de bloque del Frente Renovador Graciela Camaño sostuvo: “Lamentablemente el Presidente vino a hablar con un discurso “duranbarbiano” ajeno a la realidad y eso se llama mentir. Si no tiene bien el diagnóstico, no hay solución”.



Sobre la polémica frase del Presidente, quien dijo que “el crecimiento invisible sucedió”, Camaño replicó que “es tan invisible que nadie lo ve, sólo los amigos de él”; y sobre la afirmación “no podemos acordarnos de la educación al momento de la paritaria”, Camaño respondió: “Es en la única frase que coincido. ¿y por qué no hace algo para cambiarlo? El Estado es el que convoca, la responsabilidad es del Gobierno”.



Luego de que el Presidente pidiera un debate maduro en torno al aborto, Camaño indicó: “A partir de ahora la agenda es del Parlamento, si el Ejecutivo quiere debatir un tema, lo tiene que mandar escrito, no con titulares. Si quiere debatir sobre aborto, y no lo mandó en su momento, puede enviar un proyecto ahora para habilitar el tema. Lamentablemente el Presidente usó una marcha, que se viene repitiendo a lo largo de los años, para tirar una bomba de humo cuando tenía problemas con la corrupción".



En ese sentido, agregó: "Tomaron la decisión de echar a Gilligan, pero siguen teniendo Ministros que vamos a interpelar. Uno lamentablemente es el Ministro Dujovne porque es el ministro endeudador del país”, agregó.



En tanto que el diputado Felipe Solá expresó: “Parece que se equivocó de discurso. El Presidente está viviendo en Suiza, habló de un país que no es Argentina. El discurso es de una hipocresía, mentira y negación de la realidad de lo que pasa en la Argentina que asusta”.



Y analizó: “Llegó a hablar de crecimiento invisible, a decir que la inflación está bajando, a decir cifras que no son ciertas, a proponer que los Parques Nacionales sean una forma de trabajo para los argentinos cuando no hay trabajo. Es muy peligroso enunciar este discurso en el momento de enorme incertidumbre que atraviesa el país. Ni siquiera ha dejado un programa de trabajo. Debería decir qué va a hacer con la economía argentina en los próximos 6 meses”.



“Lo peor no pasó, lo peor está pasando ahora. Dicen que bajaron la inflación, pero no dijeron que primero la subieron a 42. El costo lo están pagando todos los argentinos. El Presidente vino a dar un discurso de títulos, de marketing, no a decir cómo es el estado de la Nación que es su obligación”, concluyó Solá.



Por su parte, la diputada Mirta Tundis agregó que “ni siquiera mencionó a los jubilados, tendría que haber dicho que el aumento que anunciaron no los beneficia porque va a estar por debajo de la inflación, algo que ellos negaron. Nos habló de informatización pero no hizo referencia al 30% de pobres, número que va a seguir creciendo”.



"Nos dijo que tenemos que ponernos el cinturón, pero no sabemos si es para no tener un accidente o para comer y gastar menos”, expresó Tundis.



Otro diputado que realizó un balance del discurso del Presidente fue Alejandro Grandinetti: “Parece que el país del oficialismo responde a la necesidad de un nuevo relato. Lo explicó el Presidente cuando habló de crecimiento invisible. Fue un discurso de couching motivador, muy lejos de la necesidad de un camino claro para la inclusión y la generación del trabajo genuino, y lejos de una visión política que contemple nuevos desafíos. Cuando no hay claridad de conceptos es muy difícil saber hacia dónde vamos. Nos faltó las ideas del Presidente sobre por qué no llegan las inversiones, por qué a los argentinos le cuesta cada vez más llegar a fin de mes y por qué la PyME perdió competitividad”.



Por último, el diputado José Ignacio De Mendiguren se refirió a las expectativas de las palabras del Presidente: “Ya son tres años de gestión, esperábamos que hablara de los temas que preocupan al crecimiento económico o de los problemas de transparencia que tiene este Gobierno. Sí habló de crecimiento invisible, concepto que aplicamos a la industria porque no lo vemos”.



“El Presidente no cree en los consensos. El ejemplo más claro es el Congreso que tuvo en 2016 cuando, con muchos menos legisladores, obtuvo todas las leyes que necesitó para la gobernabilidad con 99 leyes sancionadas, no puede decir que tuvo una oposición que puso palos en la rueda. En 2017 no convocó a ninguna sesión ordinaria más, así que sólo pudimos debatir lo que el Ejecutivo mandaba. Y este año 2018 lo arrancamos con un decreto de necesidad y urgencia que modifica un sinfín de leyes, caso inédito en la Argentina”, concluyó el diputado.