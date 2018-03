Los docentes volvieron a rechazar la oferta salarial de Vidal y peligra el inicio de clases

Gremios docentes volvieron a rechazar hoy la propuesta salarial del Gobierno provincial y el viernes definirán si lanzan un paro, mientras la administración bonaerense pidió que el inicio de clases, pautado para el lunes, “no dependa del conflicto paritario”.

Tras un nuevo fracaso en las negociaciones en La Plata, los sindicatos del sector debatirán cuál será la posición a adoptar luego de recibir una propuesta del 15% más el reconocimiento anual por presentismo de hasta $6.000 por año.



La diferencia con lo expuesto en la anterior reunión es que este miércoles los funcionarios propusieron a los maestros incluir en el aumento salarial una cláusula que permita revisar el acuerdo en octubre, en función de la inflación acumulada hasta ese mes.



La iniciativa fue rechazada de manera unánime por los sindicatos docentes, por lo cual el viernes a las 17:00 debatirán cuál será la postura de cara al comienzo del ciclo lectivo, pautado para este lunes.



El Gobierno provincial sostuvo que esperará esa decisión para realizar una nueva convocatoria con la intención de alcanzar un entendimiento.



El Frente de Unidad Docente, integrado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA; rechazó “categóricamente” la propuesta por considerarla “insuficiente”.



“Volvemos a rechazar la propuesta porque es idéntica a la anterior”, argumentó la titular de FED, Mirta Petrocini, al término de la reunión.



En ese sentido, subrayó: “Estamos dispuestos a discutir hasta último momento, pero hay una profunda preocupación en toda la comunidad”.



Los gremios insistieron en el pedido de la cláusula gatillo y aseguraron que la clausula de revisión ofrecida “ya fue incumplida en 2016”.



El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, criticó: “Me parece desprolijo por parte del Gobierno. Nosotros firmamos en 2016 una cláusula de revisión y no la cumplieron”, recordó el dirigente.



Por su parte, el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, sostuvo: “Seguiremos trabajando en los próximos días para poder llegar a un acuerdo”.



“Entendemos que no debería poner en tela de juicio el inicio o no de las clases”, analizó el funcionario.



Al ser consultado respecto del motivo por el cual no se incluyó en la oferta la cláusula gatillo, consideró que “no es más que una herramienta”.



La inclusión de la cláusula de revisión para monitorear la inflación en octubre implica el compromiso del Gobierno bonaerense de calcular si hay o no diferencias con la inflación que mide y difunde el INDEC en ese período.



Además, con su puesta en marcha, se crearía una comisión para establecer, en el caso de que sean necesarios, mecanismos de compensación antes del 31 de diciembre.



Con la propuesta de la administración bonaerense, el salario promedio pasaría de $24.659 a $28.358.



A su vez, el sueldo de un maestro ingresante, pasaría de $12.500 a $14.375.



Los sindicatos docentes volvieron a subrayar que pretenden una “oferta digna”, que debería equiparar a las proyecciones “reales” de inflación.



El sistema educativo de la provincia de Buenos Aires está comprendido por 16.000 escuelas de nivel inicial, primario y secundario, 282.000 docentes y 80.000 auxiliares.



Cuenta con 4,7 millones de alumnos de todos los niveles, de los cuales 3,2 millones concurren a escuelas de gestión pública y 1,5 millones a escuelas privadas con diferentes grados de subvención estatal.