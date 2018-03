28/02/2018 - 18:06 | Zonales / Vicente López Vicente López suma más beneficiarios a la eximición tributaria Herramientas: Compartir: ver más imágenes A partir del 12 de marzo y hasta el 29 de junio inclusive, jubilados, pensionados, personas con discapacidad y ex combatientes de Malvinas podrán ser eximidos del pago de la tasa de Alumbrado, Limpieza, Conservación de la vía pública y Servicios Varios. Los beneficiarios podrán realizar el trámite completo en cualquier da las delegaciones municipales, entre las 8 y las 15hs. En cuanto a los porcentajes de eximición, estos varían según el beneficiario y su propiedad. Para jubilados y pensionados con propiedades valuadas hasta $981.131, la eximición será del 100%; para aquellos con propiedades valuadas entre $981.132 y $1.307.945, será del 50%; mientras que para los que cuya propiedad está valuada entre $1.307.946 y $1.634.926, será del 30%. En el caso de personas con discapacidad que tengan propiedades valuadas hasta 1634.296, la eximición será del 100%. Por último, para los ex combatientes de Malvinas, será del 100%.



Documentación a presentar:

DNI con domicilio actualizado del titular



Nº de DNI e ingresos del grupo conviviente



DNI con domicilio actualizado del apoderado (en caso de que corresponda). El apoderado deberá concurrir con el certificado de supervivencia del beneficiario.



Última boleta del tributo de ALCPV y SV.



Último recibo de haberes 2018.



Constancia de CUIL (Anses).



Constancia vigente del consulado del país de origen, que certifique que no percibe ingresos (extranjeros).



Constancia de ex soldado conscripto o ex personal civil que se haya desempeñado en el Teatro de Operaciones en oportunidad de la Guerra de Malvinas (ex combatientes).

Requisitos:



Tener ingresos mensuales hasta dos (2) jubilaciones mínimas (jubilados y pensionados).



Tener ingresos por discapacidad de hasta seis (6) jubilaciones mínimas.



Ser titular del único bien inmueble, el cual deberá estar clasificado como categoría 1 (vivienda exclusivamente). Debe ser el que utilice como vivienda permanente.



Para el caso de los ex combatientes de Malvinas, la vivienda donde fija su domicilio debe estar clasificada como categoría 1, pudiendo ser titular de más de una vivienda. Este beneficio sólo alcanzará a aquella en la que fije su residencia.