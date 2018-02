28/02/2018 - 10:05 | Zonales / San Fernando Andreotti anunció refacciones en más escuelas provinciales Herramientas: Compartir: ver más imágenes El Intendente de San Fernando supervisó las tarea que, mediante el Programa ‘Ayuda a Escuelas Provinciales’, tienen lugar en el Jardín N° 907. Además, adelantó obras para las escuelas N° 6, 9 y 40. Y pidió que la Provincia no avance con el cierre de escuelas en el Delta. De cara al ciclo lectivo 2018, la Comuna informó que lleva adelante obras en seis edificios del distrito donde funcionan la EPB N° 1, 3, 6 y 21; las ESB N° 12, 14 y 10; las EPA N° 701, 708 y 702; y los Jardines de Infantes N° 907 y 910. La inversión destinada asciende a más de 40 millones de pesos.



El Intendente Luis Andreotti visitó las obras en el Jardín N° 907 junto a la concejal Alicia Aparicio. “Nos hemos dedicado estos tres meses en la reparación de las escuelas públicas de la provincia. Tenemos un plan muy importante y lo hacemos durante todo el verano. Hemos denominado al mes de marzo como el ‘Mes de la Escuela Pública' porque estamos encima de las necesidades que tienen nuestros colegios”, señaló el Jefe Comunal.



Las refacciones incluyen nuevo patio con parquización, juegos y mobiliario; pintura general del edificio, aula y puertas; y renovación del sistema eléctrico.



Andrea Correa, Directora del Jardín Nº 907, manifestó: “Estamos muy felices con toda la reforma que hay sobre este jardín que tiene mucha trayectoria en San Fernando. Esto nos da un impulso enorme para darles mejores posibilidades a nuestros chicos. Más que agradecidos al Municipio y a todas las autoridades de Consejo Escolar también”.



Por otro lado, el Intendente Andreotti adelantó que esta semana tendrá lugar una sesión especial en el HCD para ampliar las obras del Programa: “Esta semana estaremos haciendo una sesión porque debemos aprobar lo que vamos gastando en la Escuela Nº 6, que la estamos reparando porque también está muy deteriorada. Vamos a estar trabajando durante todos los días del año. Haremos también la sección de los tanques nuevos y la caldera del Normal ‘Artigas' (donde funcionan la EPB N° 40 y la ESB N° 6), y la parte de electricidad en la planta baja de la Escuela Nº 9, que quedó pendiente”.



También anunció “la compra de cerca de 2 millones y medio de pesos en elementos deportivos y didácticos que le vamos a dar a cada uno de nuestros jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias y especiales”.



Cabe destacar que actualmente el Municipio de San Fernando lleva adelante obras de renovación y puesta en valor en seis Escuelas Provinciales: las números 1 (donde también funcionan la Secundaria 12 y de Adultos 701), 3 (Secundaria 14 y de Adultos 708), 6, 21 (Secundaria 10 y de Adultos 702) y los Jardines 907 y 910. La inversión comunal en ayuda a escuelas provinciales y educación municipal superó en 2017 los 100 millones de pesos.



Por último, Andreotti hizo referencia al posible cierre de escuelas en el Delta de San Fernando, comunicado por la Dirección General de Educación y Cultura de la Provincia, afectando a cuatro escuelas y cuatro jardines de infantes que contienen a cientos de alumnos y familias. “Uno mantiene la esperanza que van a rever la decisión de cerrar las escuelas. El que tomó la decisión desconoce el Delta, a sus familias, cómo se mueven y que pasa en las islas. Dejar a los chicos sin las escuelas, que es el lugar de reunión de la familia, es una barbaridad”, expresó.



Consideró que “hoy el Municipio, a pesar que son poco habitantes en el delta, hacemos una gran inversión y la mantenemos porque creemos que todo lo que se pone ahí es una inversión y no un gasto; si fuera con el criterio con el que se tomó la decisión de cerrarlas escuelas, no mantendríamos 900 km2 con 3 mil habitantes; 3 hospitales; 1 centro de salud; 33 cursos de cultura en todas las escuelas públicas y en los centros culturales; y un guardaparque”.



"Tomar una decisión tan arbitraria como la que se tomó es no conocer el delta. Tengo esperanza que la Gobernadora Vidal va a revertir esto", concluyó Andreotti.