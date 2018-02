Con Tévez en duda, boca visita a Alianza lima en la Copa Libertadores

Boca Juniors visitará mañana al campeón peruano Alianza Lima que tendrá una tarea complicada en su debut ante el elenco argentino en el cual está en duda la presencia de Carlos Tevez en un partido válido por la primera fecha del Grupo 8 de la Copa Libertadores 2018.

Con la moral al tope, Alianza Lima, dirigido por el uruguayo Pablo Bengoechea, sueña con un triunfo en el estadio Nacional de Lima ante uno de los llamados a pelear por el título.



Bengochea planificó una campaña de entrenamientos para llegar bien al encuentro luego de ganar 3-1 el clásico del fútbol peruano ante Universitario de Deportes el domingo en el torneo local.



Tenemos mucha ilusión, el plantel hace mucho tiempo viene pensando en este partido porque es un rival de jerarquía que ha ganado varias veces la competición, dijo a la prensa Bengoechea, que coronó campeón peruano al cuadro blanquiazul en 2017.



El profesor Bengoechea contará con toda su artillería para intentar anular al delantero Carlos Tevez, que comandaría el ataque xeneize si logra recuperarse de un fuerte dolor en el hombro izquierdo, que se lastimó durante el partido ante San Martín de San Juan el pasado domingo por la Superliga argentina.



Los mediocampistas Luis Ramírez, Carlos Ascues y el uruguayo Gabriel Costa irán desde el arranque en la zona central y en la línea de ataque Janio Pósito y Alejandro Hohberg.



A éstos se suman el defensa de la selección peruana Miguel Araujo y el experimentado arquero Leao Butrón.



Tenemos en mente que Tevez va a jugar, vino para jugar esta Libertadores así que imagino que va a estar el jueves. Es un futbolista de mucho recorrido internacional, hay que respetar muchísimo a esa clase de futbolistas. Tevez es una estrella a nivel mundial, consideró el DT.

Todos sabemos de la capacidad de Tevez y está en nosotros andar bien concentrados. No será fácil marcarlo, pero debemos hacernos sentir desde el arranque, dijo el volante Carlos Ascues.



Tras lograr después de 11 años el título nacional en 2017, Alianza Lima, uno de los clubes más populares en Perú, regresa después de tres años a la Copa Libertadores.

En 2015 no superó la primera fase al ser eliminado por el argentino Huracán con un global de 4-0. .



Con objetivo de sumar su séptimo título de Copa Libertadores, Boca Juniors, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, regresa al torneo tras un año de ausencia y con un equipo armado para pelear en cualquier plaza de Sudamérica.



El Apache Tevez, su máxima figura, no entrenó este lunes y martes para recuperarse del golpe en el hombro.



Queremos hacer un buen partido ante Alianza. Nosotros somos Boca y confiamos en lo nuestro y la calidad de jugadores que tenemos, dijo a la radio RPP el Mellizo desde Argentina.



Ya se movió en el gimnasio. Esperemos que juegue si el dolor de su hombro desaparece, indicó el DT al referirse a la lesión del delantero de 34 años que llevará en la Libertadores el número 23 en su espalda al igual que en 2003.



El Mellizo no podrá contar para este partido con el mediocampista uruguayo Nahitan Nández por suspensión.



En las prácticas del martes, Guille apostó por Julio Buffarini, quien se perfila como el interior derecho para el jueves, según la prensa argentina.



Boca Juniors regresa a la Copa Libertadores tras un año de ausencia. En 2016 llegó hasta las semifinales del torneo tras quedar eliminado por el ecuatoriano Independiente del Valle. En 2007 consiguió su último título en el principal torneo sudamericano de clubes.



El partido se disputará este jueves en el estadio Nacional de Lima a las 19.30 locales (00.30 GMT del viernes) bajo el arbitraje del uruguayo Daniel Fedorczuk, asistido en las bandas por sus compatriotas Mauricio Espinosa y Nicolás Taran.



El duelo de vuelta se jugará el 16 de mayo en Buenos Aires.

El Grupo 8 también lo conforman el brasileño Palmeiras y el colombiano Junior de Barranquilla.



Probables alineaciones:

Alianza Lima: Leao Butrón - Miguel Araujo, Gonzalo Godoy, Luis Garro, Francisco Duclos - Gabriel Costa, Rinaldo Cruzado, Carlos Ascues, Luis Ramírez, Alejandro Hohberg - Janio Pósito (Gabriel Leyes). DT Pablo Bengoechea.



Boca Juniors: Agustín Rossi - Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Frank Fabra - Julio Buffarini, Wilmar Barrios, Emanuel Reynoso, Cristina Pavón, Edwin Cardona - Carlos Tevez. DT: Guillermo Barros Schelotto. AFP-NA