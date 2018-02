28/02/2018 - 9:32 | Zonales / Tigre El ReBA encontró 20 comercios en infracción en el Delta de Tigre Herramientas: Compartir: ver más imágenes En el primer operativo de control y supervisión desde 2004 en esta zona del Norte del Gran Buenos Aires, las empresas no contaban con licencia de comercialización y fueron notificadas

La Dirección Provincial de Registro y Control de la Comercialización de bebidas alcohólicas (ReBA) realizó intensos operativos de control en el Delta del Tigre con 35 comercios inspeccionados, de los cuales 20 no poseían licencia de comercialización, incumpliendo la ley 13.178.



En esta oportunidad el ReBA sólo notificó a los distintos bares, restaurantes, lugares de recreo, campings, hoteles y estaciones de servicios de las leyes que se deben cumplir para poder vender cualquier tipo de bebidas alcohólicas. En los próximos operativos quienes no cumplan la ley, serán multados y decomisados.



La Ley 13.178 que crea el ReBA data del año 2004 pero, sin embargo, no se había realizado en la zona del Delta del Tigre operativos de control y supervisión hasta la fecha. De las inspecciones también participó la Dirección de Seguridad de Islas que pertenece al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires contando con personal de tres destacamentos, Río Capitán, Río Carapachay y Camino Isleño. Además, proveyó los móviles fluviales, tres lanchas patrulleros y dos motos de agua.