Luis Andreotti supervisó las obras de la Escuela N° 3

El Intendente de San Fernando visitó el establecimiento que es puesto en valor a través del Programa Municipal ‘Ayuda a Escuelas Provinciales’. Los trabajos incluyen renovación total del sistema sanitario y baños; nueva cocina; iluminación; y pintura general.



San Fernando informó hoy que sostiene el Programa Municipal ‘Ayuda a Escuelas Provinciales' mediante el cual actualmente destina una inversión de más de 40 millones de pesos para poner en valor los seis establecimientos educativos bonaerenses donde funcionan las EPB N° 1, 3, 6 y 21; las ESB N° 10 y 12; los Jardines de Infantes N° 907 y 910; y las EPA N° 701 y 702. En tramo final de las obras, el Intendente Luis Andreotti y la concejal Alicia Aparicio visitaron la Escuela N° 3.



“Siguiendo con el plan que tiene el Municipio para el arreglo de las escuelas, hoy estamos en la Nº 3 ‘Virgen de Luján', una de las que tiene mayor matricula en el distrito. Estamos tratando en estos tres meses de mantenerla, arreglarla y ponerla en valor. Consideramos que una parte fundamental de la educación es tener establecimientos con dignidad”, afirmó el Jefe Comunal.



La directora de la EPB N° 3, Beatriz Posebón, expresó que “embarga la emoción obviamente porque la infraestructura es una de las variantes más importante dentro de la calidad educativa, y la verdad aplaudimos esta iniciativa del Intendente de San Fernando de arreglar las escuelas, que en este caso particular son refacciones de una magnitud estructural importante”.



“Ir al baño es tan importante para un niño como para un adulto –agregó-. Y la pintura, el arreglo de puertas, la iluminación y la cocina también. Eso es justicia social y alguien que piensa en la justicia social, está pensando en su comunidad. Para nosotros que estamos todos los días y recibimos a los niños es muy importante. Estamos totalmente contentas y felices. Hablamos de décadas que no tenemos esos baños y hoy es una alegría y un gracias enorme”.



La arquitecta municipal Isabel Dumas dio detalle sobre la obra: “Nos ocupamos este año de la parte sanitaria básicamente, la instalación completa desde los tanques de agua hasta los baños a nuevo, con válvula anti vandálica y tabiques divisorios de colores para darle modernidad; hicimos un baño de discapacitados; cocina, compramos artefactos nuevos como heladera, horno y muebles; pintura en general; e iluminación. También estamos encarando la pintura del frente y se decidió ir cambiando las puertas de las aulas en el año”.



Luis Andreotti concluyó: “Desde que llegamos hemos invertido mucho. Todavía no alcanzamos a dar la vuelta a todo el distrito en todas la escuelas, pero en eso estamos. Nosotros sentimos que tenemos una obligación porque la educación es lo único que iguala e incluye”.