Industriales metalúrgicos advierten que hay preocupación por las “crecientes importaciones”

La Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA) advirtió hoy que hay “preocupación” en el sector por las “crecientes importaciones que desplazan producción local”.

El presidente de la entidad, José Luis Ammaturo, consideró que “para evitar estos inconvenientes no se debe cerrar la economía, sino concretar una revisión de los sectores que se están viendo afectados”.



“Coincidimos con la evaluación de muchos industriales en que hay cuestiones que necesitan corregirse porque están afectando a algunas ramas de la industria”, indicó.



Sin embargo, aclaró: “Advertimos que se tienen que modificar a partir de un análisis profundo, para no caer en el cierre indiscriminado de importaciones, como sucedió años atrás”.

Ammaturo puntualizó, de ese modo, que “preocupan al sector las crecientes importaciones que desplazan producción local”.



Según su consideración, “lo que se necesita es una defensa de aquellos productos que efectivamente son fabricados por empresas nacionales y que no pueden ni deben competir con los de otros países”.



Si bien el titular de CAMIMA reconoció que “era necesario adecuar las tarifas para garantizar mayores inversiones en el sector energético, estratégico para la industria”, evaluó que “también es un tema que preocupa a varias empresas el impacto que tuvo esa readecuación tarifaria sobre sus estructuras de costos”.



“Es un tema que debe estar en agenda y encontrar alternativas para morigerar ese impacto”, recomendó en un comunicado.



Cuestionó que “todas estas cuestiones han provocado algunos frenos sobre la actividad industrial, en especial en algunas ramas, con incluso pérdidas de fuente de trabajo”.



“Consideramos que es necesario que se empiecen a buscar soluciones profundas, que piensen a la industria y al país a largo plazo”, apuntó.