A cinco días del inicio de clases, docentes bonaerenses vuelven a reunirse con el gobierno provincial

El Gobierno bonaerense recibirá mañana al Frente Gremial Docente para continuar con las negociaciones salariales en el marco de la tercera reunión paritaria, a sólo cinco días del inicio formal del ciclo lectivo.



Las tratativas están estancadas pero desde el sector gremial no hablan aún de convocar a medidas de fuerza o algún tipo de protesta, a diferencia de los sindicatos porteños que llamaron a un paro de 48 horas para lunes y martes de la semana próxima, luego del inicio de clases en la Ciudad que, distinto al caso de la provincia, será este jueves.



La reunión se realizará a partir de las 12:00 en la biblioteca del Ministerio de Economía bonaerense en la ciudad de La Plata.



“Ojalá mañana (por este miércoles) haya una propuesta seria y rompan el techo salarial que quieren imponer. Con una paritaria nacional docente (que el Gobierno eliminó) y voluntad de negociación no hay conflicto”, sostuvo el secretario general del Suteba, Roberto Baradel, en una conferencia de prensa.



En los dos encuentros anteriores la administración de María Eugenia Vidal ofreció un 15% de suba en tres cuotas: enero, marzo y septiembre, sin cláusula gatillo, lo cual fue rechazado de por los sindicatos.



En la primera reunión habían ofrecido un plus salarial de 4.500 pesos por presentismo y en la segunda la suma fue elevada a 6.000 pesos, que fue no fue aceptada por los gremios.



Un punto que los sindicatos rechazan es la negativa del gobierno a ofrecer una clausula gatillo, la cual se activa si la inflación sobrepasa el cálculo del crecimiento de precios que se hizo a la hora de firmar el acuerdo.



El año pasado la cláusula se activó debido a que la inflación anual cerró en 24,8%, un número mayor a lo que se había proyectado en el acuerdo, 21,5%.



En cuanto al plus por presentismo, el Gobierno propuso que quienes no tengan inasistencias por motivos contemplados en el reconocimiento, cobrarán la totalidad del monto asignado de 6.000 pesos.