27/02/2018 - 19:59 | Economia / Nielsen y López Murphy criticaron el excesivo endeudamiento del gobierno

El ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen, vaticinó hoy que "habrá una crisis" financiera por la política de endeudamiento mientras que el ex ministro de Economía, Ricardo López Murphy, dijo que el plan económico del gobierno "es muy riesgoso y desbalanceado". Ambos ex funcionarios del ministerio de Economía se sumaron a las voces sobre el endeudamiento del gobierno para financiar el gasto público y no en inversión productiva.



Nielsen advirtió el Gobierno comete “un error muy grande” al “endeudarse a mansalva”, por lo cual vaticinó una “crisis” provocada por esa situación.



“(Mauricio) Macri emitió más de 100 mil millones de dólares y para mí es un error muy grande, es endeudarse a mansalva. Se está trabajando para la próxima crisis de deuda, la verdad es esa”, sostuvo el economista.



En declaraciones a radio El Mundo, Nielsen comentó que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, “es el encargado de conseguir esos recursos, de ir a Wall Street, a Londres y explicar a los principales jugadores del mercado qué es lo que está tratando de hacer la Argentina y por qué emite este nivel de deuda”.



“Caputo y el Gobierno la han tenido fácil en estos dos años, pero ahora se le va a complicar. Van a tener que explicar por qué no se han hecho cosas”, advirtió.



Además, consideró que “el mercado financiero internacional ha tenido una tolerancia enorme con el gobierno de Macri, de hecho el Presidente todavía tiene prestigio internacional y le fue muy bien en Davos. Pero a la vez está empezando la duda y eso se traduce en el mercado, con el aumento de riesgo país”.



Por su parte López Murphy criticó la política económica que lleva adelante el Gobierno de Mauricio Macri, al considerar que “es muy riesgoso y desbalanceado”.



“Estamos tomando recursos no para invertir, tomamos deuda para mantener un consumo enorme del sector público”, dijo el ex ministro.



Agregó que “el motor central del problema es el déficit fiscal” y opinó que el dólar “se está ajustando a los desequilibrios que tenemos en el sector externo, producto de factores internos y externos como la suba de la tasa de interés americana y la gran la sequía agravó el desequilibrio externo”, analizó.



En declaraciones a Radio La Red, remarcó que la Argentina “tiene un problema muy grave de ahorro, no porque el sector privado no ahorre, porque el sector público desahorra y por eso usamos tanto financiamiento externo”.



"El Gobierno adoptó un programa económico muy riesgoso y desbalanceado con metas fiscales laxas y metas inflacionarias muy ambiciosas que como es previsible no se van a llevar adelante" añadió el ex ministro.