Cambio climático: San Isidro realizó su inventario de gases de efecto invernadero

El Municipio, miembro de diversas redes nacionales e internacionales comprometidas con el cuidado del medio ambiente, informó sobre las emisiones de gases de efecto invernadero locales. El objetivo es continuar implementando acciones frente al cambio climático.



Con el objetivo de continuar promoviendo acciones frente al cambio climático, la Agencia de Gestión Ambiental del Municipio de San Isidro realizó su inventario de emisiones de gases de efecto invernadero locales.



Los inventarios de gases de efecto invernadero se constituyen hoy como una herramienta fundamental para los gobiernos locales para proteger el medio ambiente.



Un Inventario de Gases de Efecto Invernadero es una rendición de cuentas de la cantidad de emisiones de determinados gases hacia la atmósfera durante un período de tiempo preestablecido; además de proporcionar información sobre las actividades que causan dichas emisiones y la obtención de datos válidos y comparables a fin de lograr el objetivo de lograr un balance emisión de gases y las acciones de reducción.



Con la colaboración de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC) y grupos de liderazgo climático, San Isidro ha realizado el Inventario, con base al año 2014, utilizando el estándar internacional conocido como Global Protocol for Cummunity-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories (GPC), según las recomendaciones del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).



San Isidro se posiciona como uno de los pocos municipios de Argentina en tener esta herramienta disponible.



De acuerdo con el cálculo obtenido, San Isidro presenta menores índices de emisión comparados a los niveles nacionales e internacionales debido a sus políticas de planificación urbana regulada por el Código de Ordenamiento Urbano (COE), las normas específicas para la instalación de industrias y el perfil verde y respetuoso con el medio ambiente. Ejemplo de ello es el frondoso arbolado en la vía pública, el cuidado y expansión de los espacios verdes, las áreas protegidas, los parques naturales y la Reserva Municipal Ribera Norte.



El Municipio, por intermedio de la Agencia de Gestión Ambiental, forma parte de las siguientes redes nacionales e internacionales comprometidas en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero locales, aumentar la resiliencia al cambio climático y realizar el seguimiento de su progreso de forma transparente, entre otras cuestiones.



• Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC)

• Fundación Vida Silvestre

• COMIREC – Comisión de cuenca del río Reconquista

• CAME – Confederación Argentina de la Mediana Empresa

• Mercociudades

• Pacto Global de Naciones Unidas

• Pacto de los Alcaldes para la energía y el clima

• CDP Cities

• ONWARD – IIDEL



También San Isidro organiza y participa de distintos eventos donde para intercambiar experiencias de gestión y evaluar resultados de políticas en temas relacionados al cambio climático, energías renovables y ciudades sustentables.