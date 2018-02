El gobierno bonaerense convocó para el miércoles a los docentes

El Gobierno bonaerense convocó para este miércoles al Frente Gremial Docente para continuar con las negociaciones salariales, a sólo cinco días del inicio formal del ciclo lectivo.

Si bien entre noviembre y febrero se realizaron encuentros técnicos entre funcionarios y delegados gremiales, la de este miércoles será la tercera reunión de carácter salarial.



Por ahora, las negociaciones están estancadas pero desde el sector gremial no hablan de convocar a medidas de fuerza o algún tipo de protesta.



Según se informó oficialmente, la reunión se realizará a partir de las 12:00 en la biblioteca del Ministerio de Economía bonaerense.

En los dos encuentros anteriores la administración de María Eugenia Vidal ofreció un 15% de suba en tres cuotas: enero, marzo y septiembre, sin cláusula gatillo.



En la primera reunión habían ofrecido un plus salarial de 4.500 pesos por presentismo y en la segunda la suma fue elevada a 6.000 pesos, que fue rechazada por los gremios.



"Esperamos que continúe la paritaria y que tenga una dinámica en la que el Gobierno no siga con la oferta del 15%, la cual ya hemos desestimado", afirmó la secretaria de Cultura y Educación del SUTEBA, Silvia Almazán.



Dijo que "las consultoras más optimistas plantean una inflación de un 20%, mientras otros sectores estiman que los indicadores de febrero se supera esa proyección" y expresó que "la inclusión de la cláusula gatillo es clave".



En tanto, y por fuera de la mesa paritaria, el Gobierno anunció que el 2 de marzo depositará $4.500 a los docentes que no hayan faltado durante 2017.



El gobierno y los gremios docentes se reunieron seis veces entre noviembre y febrero de este año en diferentes mesas técnicas.

Un punto que los sindicatos rechazan es la negativa del gobierno a ofrecer una clausula gatillo, la cual se activa si la inflación sobrepasa el cálculo del crecimiento de precios que se hizo a la hora de firmar el acuerdo.



El año pasado la cláusula se activó debido a que la inflación anual cerró en 24,8%, un número mayor a lo que se había proyectado en el acuerdo, 21,5%.



En cuanto al plus por presentismo, el Gobierno propuso que quienes no tengan inasistencias por motivos contemplados en el reconocimiento, cobrarán la totalidad del monto asignado de 6.000 pesos.



Los que falten hasta 4 días anuales por motivos no contemplados, van a cobrar el 75% del monto total, es decir $ 4.500 y los que falten hasta 8 días por motivos no contemplados, van a percibir el 50 % del monto, es decir $ 3.000.