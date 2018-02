Vélez sacó provecho del mal momento de River y lo derrotó con justicia en Liniers

Vélez sacó provecho del mal momento de River y se llevó esta noche un justo triunfo, al imponerse por 1 a 0 sobre un deslucido rival, en un partido disputado en Liniers y correspondiente a la decimoséptima fecha de la Superliga.

El mediocampista Lucas Robertone, a los 24 minutos, anotó el tanto del triunfo del "Fortín", que contó con las mejores ocasiones a lo largo del encuentro.



El elenco de Núñez, que otra vez tuvo un flojo desempeño, sufrió la expulsión de Enzo Pérez, por doble amonestación, a los 20 minutos del complemento.



Con este resultado, Vélez, que venía de empatar en Córdoba con Belgrano (2-2) alcanzó los 21 puntos y sumó unidades para engrosar su magro promedio.



En tanto, los de Núñez, que llegaban de igualar en el estadio Monumental con Godoy Cruz (2-2), están en el puesto 20 de la tabla de posiciones, con 19 puntos, a 21 del líder Boca.

El local salió desde el pitazo inicial a jugar con mucha decisión, presionando la salida de River, que se veía obligado al pelotazo desde el fondo.



En apenas cinco minutos de juego, Agustín Bouzat anticipó a Gonzalo Martínez Quarta en la salida, le pellizcó el balón en el área y el defensor pareció derribarlo, pero el árbitro Mauro Vigliano consideró que no hubo penal.



La presión del "Fortín" forzó numerosas faltas de los futbolistas "millonarios", sobre todo de Bruno Zuculini, quien fue rápidamente amonestado y luego siguió arriesgando con más infracciones, por lo que en el entretiempo fue reemplazado por Leonardo Ponzio.



Jugados 22 minutos, Nicolás Domínguez jugó rápido un saque de banda para Mauro Zárate, este enganchó ante Javier Pinola y sacó un zurdazo que salió apenas desviado.



Con el correr de los minutos, Vélez continuó apretando, River no lograba reaccionar y a los 35 tuvo que intervenir el seguro arquero Franco Armani, manoteando por sobre el travesaño un cabezazo de Robertone, que tenía destino de gol.

Los ingresos de Ponzio y el uruguayo Rodrigo Mora en el segundo tiempo le dieron aire fresco a River, que pudo emparejar un poco el pleito y llevar el juego a campo de Vélez.



Cuando el reloj marcaba 18 minutos, el experimentado Fabián Cubero le cometió una dura infracción a metros del área al uruguayo Nicolás De la Cruz, que encaraba en soledad hacia el arco local.



Otro oriental, Mora, se hizo cargo del tiro libre, con un preciso derechazo que superó la barrera, pegó en el travesaño, picó en la línea y salió, en lo que fue la mejor ocasión para River de todo el partido.



Segundos después de esa jugada, Enzo Pérez vio la segunda tarjeta amarilla por un fuerte foul sobre Braian Cufré y fue expulsado.



La prematura salida de Pérez le dio nuevos ánimos a Vélez, que retomó el control del juego y estuvo cerca otra vez, a los 20 minutos, cuando Zárate, molestado por Camilo Mayada, no pudo rematar cómodo y dilapidó una buena oportunidad.



Cuatro minutos más tarde, llegó el único gol de la noche: Ponzio se descuidó, Bouzat robó el balón, el "Mono" Zárate lo tomó, encaró ante varios rivales por derecha y logró sacar el centro atrás, donde apareció Robertone para estampar el 1 a 0 con un derechazo pegado a un palo.



Tras la apertura del marcador, los dirigidos por Gabriel Heinze comenzaron a ceder el balón y el terreno, un poco para cuidar la ventaja y otro poco empujados por River.



Dentro de ese dominio final "millonario", la visita apenas pudo arrimar peligro a los 41 minutos, en una jugada en la que Pinola desvió con el taco un remate de Ponzio y Santiago Cáseres terminó despejando con lo justo.



Síntesis:

. Vélez: César Rigamonti; Hernán De la Fuente, Fabián Cubero, Luis Abram, Braian Cufré; Santiago Cáseres, Nicolás Domínguez; Lucas Robertone, Agustín Bouzat, Matías Vargas; Mauro Zárate.

DT: Gabriel Heinze.



River: Franco Armani; Camilo Mayada, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Exequiel Palacios, Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Nicolás De La Cruz; Ignacio Scocco y Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo.



Gol en el segundo tiempo: 24m Robertone (V).



Cambios en el segundo tiempo: al inicio Leonardo Ponzio por Zuculini (R), 8m Jesús Méndez por Domínguez (V) y Rodrigo Mora por Scocco (R), 29m Fernando Quintero por Palacios (R), 30m Ramiro Cáseres por Robertone (V), 47m Marco Torsiglieri por Bouzat (V).



Incidencia en el segundo tiempo: 20m expulsado E. Pérez, por doble amonestación (R).



Vélez 1 - River 0.

Estadio: José Amalfitani (Vélez).

Árbitro: Mauro Vigliano.