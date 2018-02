25/02/2018 - 11:41 | Deportes / Tigre y Atlético Tucumán empataron en el norte argentino Herramientas: Compartir: ver más imágenes Atlético Tucumán mantuvo su invicto de nueve partidos sin conocer la derrota en condición de local al igualar 0 a 0 con un Tigre que todavía no pudo triunfar como visitante, al cabo de un aceptable encuentro disputado esta noche en el estadio "Monumental José Fierro", en el marco de la decimoséptima jornada de la Superliga.

Seguramente añorando a su jugador emblemático Luis Rodríguez ausente por lesión, el "Decano" no repitió sus habituales performances en su reducto.



Para que ello ocurra, mucho tuvo que el dispositivo táctico que pergeñó el técnico de la visita Cristian Ledesma, quien armó una constelación de volantes con buen pie para robarle la pelota y desde allí lastimar al sorprendido conjunto tucumano.



El buen manejo de Menossi, Prediger, Pérez García y "Cachete" Morales le dio fluidez al traslado tigrense aunque dicha superioridad en ese sector del campo no halló correspondencia en su línea delantera, que se mostró carente de definición.



Pese a ello Tigre se vio despojado de un gol lícito, luego que el árbitro Echavarría anulara una conquista a Stracqualursi, a los 15 minutos, tras sancionar una inexistente posición de adelanto del goleador, que había sido habilitado por un pase filtrado de Janson.



Un Atlético con algunos infrecuentes desacoples defensivos no logró llegarle a Chiarini en toda la primera etapa ante un visitante que lejos de adoptar una postura defensiva planteó el desarrollo de igual a igual.



El comienzo del complemento vio a Tigre que casi traslada a la red su ligera supremacía con un remate de Pérez García que pasó muy cerca del ángulo inferior derecho, a los 2 minutos.



Dando una muestra cabal de la mejoría del trámite el local casi convierte, a los 4, cuando Toledo elevó un remate por arriba del travesaño desde inmejorable posición.



La copiosa precipitación pluvial que se desató en el segundo tiempo le dio un matiz impensado a un desarrollo algo menos monocorde que el de la etapa inicial.



A esta altura un "Matador" un tanto más conformista debió soportar un dominio algo improductivo de su rival, que de la mano del talentoso Álvarez se hizo poseedor casi exclusivo del esférico aunque no tuvo la profundidad suficiente como para comprometer al veterano Chiarini, salvo a los 38 minutos, cuando el ingresado Melo estrelló un remate franco en el palo izquierdo del exarquero de Instituto y River Plate.



Esa eventual conquista le hubiera dado un triunfo relativamente merecido al conjunto de Zielinski, que recién se acordó de atacar en forma masiva promediando la segunda mitad ante una formación de Victoria que tras unos primeros cuarenta y cinco minutos más que dignos, en la última media hora del match se replegó de manera inconveniente, olvidándose del arco de Batalla.

Síntesis del partido:

Atlético: Augusto Batalla; Guillermo Acosta, Rafael García, Jonathan Cabral, Nicolás Romat; David Barbona, Gonzalo Freitas, Francisco Grahl, Favio Álvarez; Mauricio Affonso y Javier Toledo. DT: Ricardo Zielinski.

Tigre; Julio Chiarini; Matías Pérez Acuña, Alexis Niz, Ignacio Canuto, Diego Sosa; Lucas Menossi, Sebastián Prediger, Matías Pérez García, Diego Morales, Lucas Janson; Denis Stracqualursi. DT: Cristian Ledesma.

Cambios en el segundo tiempo: 11m. Federico González por Janson (T), 16m. Alejandro Melo por Affonso (AT), 23m. Mathías Abero por Stracqualursi (T), 24m. Nery Leyes por Grahl (AT), 37m. Jacobo Mansilla por D. Morales (T), 42m. Ismael Blanco por Barbona (AT).



Atlético Tucumán 0 - Tigre 0.

Estadio: At. Tucumán.

