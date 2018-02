Luis Andreotti recibió a Juan Zabaleta, Intendente de Hurlingham

El encuentro se centró en temas comunes a ambos municipios, como la coparticipación y la autonomía municipal. El objetivo es trabajar por los vecinos y sumar más intendentes para trasladar estas inquietudes. “El objetivo de los 135 municipios de la Provincia es mejorar la calidad de vida de sus vecinos”, resaltó Andreotti.



En el Palacio Municipal, el Intendente de San Fernando, Luis Andreotti se reunió con su colega de la ciudad de Hurlingham, Juan Zabaleta, con el fin de intercambiar experiencias de gestión de ambos municipios.

Luego del encuentro, el Intendente Andreotti expresó: “Es fundamental llegar a un acuerdo con la gobernación, sobre cuáles son las coparticipaciones, las responsabilidades y las competencias que tienen los municipios. Nosotros nos estamos haciendo cargo de muchos servicios que le corresponderían a la Provincia. Estamos dispuestos a hacerlo porque los municipios están capacitados, pero no lo están para mantenerlos. Es fundamental determinar cuál es la competencia y cuáles son los recursos que va a proveer la Provincia a cada uno de los municipios”.



Respecto a la visita del Intendente de Hurlingham, el Jefe Comunal de San Fernando dijo: “Juan Zabaleta es un compañero Intendente que está haciendo una buena gestión, y que como nosotros está todo el día con el vecino. Nos contó su experiencia, y nosotros le contamos la nuestra. Estamos tratando de juntar a más intendentes para trasladar estas inquietudes. El objetivo de los 135 municipios de la Provincia es mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Los municipios cumplen un papel fundamental. El vecino no va a La Plata o a la Nación cuando tiene un problema, sino que va a cada una de las municipalidades. Cada uno de los intendentes vive en el distrito”.



Por su parte, Juan Zabaleta sostuvo: “Es un gusto estar en San Fernando charlando con Luis (Andreotti) todo lo que hace a la vida cotidiana y, fundamentalmente, a la realidad de quienes gobernamos los distritos. Él es también un referente de esa discusión, que tiene que ver con la autonomía municipal y los recursos que necesitamos vinculados a las políticas que llevamos adelante. Nos parece que la agenda que se viene tiene que ver con esto, con más coparticipación y más autonomía municipal. No tenemos problema con hacernos cargo de los temas de seguridad, salud y educación pero en definitiva no tenemos recursos para poder llevarlos adelante”.



“Estas son las cosas que le importan a la sociedad. Nosotros queremos todos los días plantear alguna agenda de trabajo que le hable a la gente, a los vecinos de Hurlingham, a los de San Fernando y esta charla con Luis tiene que ver con la autonomía que tienen que tener los municipios, con la descentralización de los recursos, con la coparticipación que la Provincia de Buenos Aires todavía tiene como deuda hacia nuestros municipios y darla donde hay que darla, desde los municipios, concejos deliberantes y la legislatura. Y la charla con Juan Andreotti, que es Diputado Provincial, nos posibilita avanzar en un sistema que pueda dar esa discusión donde corresponde”.



Por último, Luis Andreotti manifestó: “Para nosotros es muy importante avanzar en la autonomía, en tener mayores decisiones, en ser más escuchados, en ver los problemas sociales. Hoy sabemos que en el Conurbano existen muchos problemas sociales, muchas diferencias entre los vecinos, y los intendentes tenemos que estar encima”.



Estuvieron presentes junto a ambos jefes comunales, el Diputado Provincial Juan Andreotti, el Presidente del Concejo Deliberante Santiago Aparicio y el Jefe de Gabinete de Hurlingham, Pablo Del Valle