22/02/2018 - 19:32 | Zonales / Tigre Julio Zamora renovó su compromiso con los veteranos de Malvinas de Tigre Herramientas: Compartir: ver más imágenes El intendente conversó con miembros de la Unión de Ex Combatientes, para iniciar los preparativos de los actos por el 36º Aniversario del 2 de abril, día del veterano y de los caídos en la guerra.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, recibió en su despacho a los representantes de la Unión de Ex Combatientes de Malvinas del distrito. Allí, expresó su compromiso para delinear los preparativos por el 36° aniversario del 2 de abril, día del veterano y de los caídos en la guerra.



“Lo consideramos uno de los actos más importantes del año porque es una causa nacional que mueve nuestros corazones. Destacamos a nuestros héroes porque ellos entregaron lo más precioso que tiene una persona, que es la vida”, afirmó Zamora.



La institución, que el 17 de agosto cumplirá 20 años, agrupa a 60 veteranos que realizan tareas solidarias no sólo en Buenos Aires sino en todo el país. Además, brindan charlas en escuelas con respecto al reclamo soberano y contando sus experiencias.



El presidente de la agrupación, Roberto Díaz, expresó:“El intendente Zamora siempre nos recibe y tiene consideración con nosotros. Las reuniones son productivas y trabajamos en conjunto con el municipio”.



Desde el año 2007, el municipio fortalece el vínculo que mantiene con los veteranos de guerra, al poner en valor a ciudadanos argentinos que entregaron todo por la recuperación de las Islas Malvinas.



Estuvo presente el secretario General y de Economía de Tigre, Fernando Lauría. Volver