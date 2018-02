En San Fernando, los abuelos y sus familiares festejaron el Día del Nieto en el Poli N° 3

Cientos de abuelos y sus nietos se juntaron para vivir un día inolvidable con juegos de campo, actividades de pileta, desayuno y almuerzo. “Fueron un éxito las Colonias de Tercera Edad este verano, con miles de abuelos que se sumaron en 2018 para pasar el verano a full en este polideportivo náutico tan hermoso”, manifestó el Director del área, Walter Crosio.



Todos los años, el Polideportivo N° 3 de San Fernando abre sus puertas para recibir a las Colonias de Tercera Edad, donde miles de personas mayores disfrutan de actividades de campo y pileta ideales para pasar el verano. En esta ocasión, cientos de abuelos pasaron una jornada especial junto a sus nietos en el festejo del ‘Día del Nieto', con actividades recreativas, desayuno y almuerzo.



El Director de Tercera Edad del Municipio, Walter Crosio, explicó: ““Hoy es un día especial de la Colonia de Tercera Edad, en el que aprovechamos a hacer un encuentro entre cada abuelo y su nieto para pasar un día juntos en el Poli N° 3. Primero hicieron juegos recreativos que organizó la gente del área de Deporte y después hubo Aquagym y Pileta Libre. Y terminan con un almuerzo en familia”.



“Realmente fueron un éxito las Colonias este verano, con miles de abuelos que se sumaron en 2018 para pasar el verano a full en este polideportivo náutico tan hermoso, con actividades campo y de pileta”, afirmó el funcionario de la Comuna.



Los protagonistas de la jornada fueron los abuelos y sus nietos. La sanfernandina Estela comentó: “Lo estamos pasando bárbaro, de 10 la verdad. Vino con una sola nieta porque la otra tenía que dar examen, pero la pasamos genial. Y vengo siempre porque para mí esto es como mi quinta de vacaciones. Me cambio la vida este polideportivo, y estamos muy tranquila junto a las chics”.



Su nieta Sofía también se llevó un recuerdo imborrable. “La pase re lindo –dijo-, primero desayunamos, después fuimos a la pile y recién terminamos de comer”.



Y la vecina Julia consideró que “fue uno de los días más felices, un regalo preciado que nos ha hecho el Municipio de unirnos a los abuelos con los nietos; lo hemos disfrutado, nos tocó un día espléndido y los lo que más nos gustó fue la pileta; Gracias al Municipio que nos permite esta gran reunión con la familia”.



Julia eligió invitar a sus dos nietos. El primero, Santiago, expresó que “el día está lindo y este poli es genial, la pase bastante bien, lo que más me gusta es la pileta”. Y el segundo, Lautaro, coincidió: “Nos tocó un día precioso, fue muy divertido y siempre ante de la pileta jugamos un poco en el campo. A mí me encanta este poli, y además vengo a hacer Scout acá”.



Para anotarse en las actividades del año pueden acercarse a todos los Polideportivos para consultar los días y horarios, o bien ingresar al sitio web www.sanfernando.gov.ar