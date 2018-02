22/02/2018 - 18:11 | Información General / La Ciudad lanza un concurso para que los vecinos puedan limpiar su cuadra a cambio de no pagar el ABL Herramientas: Compartir: El Gobierno porteño lanzará un concurso para que los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires que se comprometan a mantener aseada su cuadra durante este año no paguen la tasa por Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) durante todo el 2019.

La iniciativa será anunciada este viernes por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, durante un acto que encabezará a las 10:00 sobre la avenida Almirante Daniel de Solier, en su intersección con la calle Rafaela Hernández.



La inscripción al certamen estará abierta a partir de este mismo día, en abril se anunciará a los participantes y en septiembre se realizará la premiación.



La iniciativa se enmarca en el programa denominado "Vamos los Vecinos", que tiene como objetivo anunciar un nuevo concurso cada mes en diferentes temáticas como tránsito, movilidad, etc.





"El cambio en las costumbres se produce cuando la gente se convence. La convicción es mucho más sustentable que las sanciones", resaltó sobre la medida el jefe de Gabinete, Felipe Miguel.

Las autoridades locales seleccionarán a un total de 2 mil cuadras de entre todas las que se presenten a la competición, de las cuales sólo 48 serán las ganadoras finales (una por cada barrio).



Quienes se inscriban deberán asegurarse de que, entre abril y agosto, sus veredas permanezcan limpias y barridas, que se mantenga una responsabilidad en el cuidado de las mascotas (que no haya excremento en el suelo, por ejemplo), evitar pintadas y pegatinas en las paredes y garantizar que todos saquen la basura de 20:00 a 21:00 todos los días menos los sábados y la separen en los contenedores correspondientes.



Cada uno de esos puntos tendrán una evaluación por parte del Gobierno porteño, que calificarán cada trabajo entre "malo" y "excelente" para luego seleccionar al ganador.



Quienes cumplan de la mejor manera con todos los requisitos, tendrán como premio no pagar la tasa de ABL correspondiente a los doce meses del 2019, que en algunos casos llega a ser de hasta 26.340 pesos anuales, mientras que el mínimo que se abona es de 1.311 pesos.



El beneficio se le aplicará a todos aquellos vecinos de la cuadra ganadora que se hayan inscrito y participado activamente de los trabajos de higiene.



"Lleva tiempo cambiar las costumbres pero nosotros creemos que este tipo de incentivos ayuda mucho. Queremos que cada uno sea el embajador del cambio en su cuadra", destacó, por su parte, el ministro de Ambiente, Eduardo Macchiavelli.



Una vez seleccionados, los concursantes serán controlados por los empleados estatales que realizan habitualmente el Índice de Calidad de Limpieza (ICL) en la Ciudad, el cual está diseñado para verificar que la empresa contratada para las tareas de saneamiento en los barrios cumpla con los determinados objetivos que se le imponen.



El Gobierno porteño aseguró en este sentido que la labor de los barrenderos públicos no se verá modificada a partir de este programa.



Finalmente, precisaron que a aquellos ganadores que ya estén exentos de pagar el ABL (porque son jubilados o perciben algún beneficio particular) se los premiará con una recarga de 2.500 pesos en la tarjeta SUBE. Volver