La Defensoría del Pueblo asistirá a las familias contra el cierre de escuelas en el Delta de San Fernando

A través de la mediación del HCD de San Fernando, el Secretario en Educación de la Defensoría del Pueblo bonaerenses se reunió con el Concejo Escolar y autoridades escolares, docentes y padres de los ocho establecimientos que la Provincia determinó cerrar a pocos días del inicio de las clases. El funcionario iniciará un expediente para que se revierta la medida y las familias de la comunidad pedirán un recurso de amparo.



A pocos del comienzo del ciclo lectivo, la comunidad educativa del Delta de San Fernando sigue en incertidumbre sobre el futuro de los ocho establecimientos que la Dirección General de Cultura y Educación, y la Dirección de Inspección General de la Provincia determinaron unilateralmente cerrar. Con el apoyo del Municipio de San Fernando y el HCD, la Defensoría del Pueblo bonaerenses se reunión con padres y docentes para brindar ayuda.



El jefe de bloque del Frente Renovador, Pablo Peredo, participó del encuentro donde también asistieron el Secretario de Gobierno del Municipio, Luis Fleitas; concejales; consejeros escolares; autoridades escolares, docentes y padres. “Hace seis días nos enteramos informalmente de la medida, que tuvo lugar un 15 de febrero que es justo el día del aniversario del nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento, cuando la Provincia decidió cerrar ocho establecimientos educativos en las Islas. Desde ese momento toda la comunidad sanfernandina está en un estado de plena movilización y de tomar acciones”, sostuvo Peredo.



“Ayer tuvimos una sesión en el Concejo Deliberante –agregó- donde por 15 votos a 4 se resolvió el rechazó a la medida. Y hoy continuamos la lucha, con la visita del Defensor del Pueblo de la Provincia en el área de Educación, el Dr. Garay, quien vino a hablar con la comunidad educativo. Él va a iniciar un expediente por el tema ya que estamos a 10 días del comienzo de las clases y todavía no se sabe que va a suceder con el futuro de los chicos de nuestro delta, esos 250 km2 donde el estado provincial ha decidido retirarse”.



Alejandro Garay, Secretario de Educación de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, dialogó con los referentes de la comunidad educativa y manifestó su compromiso para iniciar las acciones tendientes a revertir la medida. “Fue una reunión ante la preocupación que tenemos por el cierre de escuelas en islas. Participó el Consejo Escolar, directivos escolares, docentes y padres de la comunidad educativa, y concejales, para ver cómo afrontar esta situación que atraviesan tanto chicos en las islas”, sostuvo.



“Hemos resuelto varios mecanismos –completó-, para poder intentar en principio lograr una mesa de diálogo con el ejecutivo provincial para que revierta la medida. Y por otro lado, los padres van a avanzar con un recurso de amparo, como ya lo hizo también un sindicato docente. Son distintas vías para revertir esta mediad que nosotros creemos vulneran los derechos de los niños y generan un verdadero desastre educativo en las islas de San Fernando”.



Los ocho establecimientos educativos que la Provincia dictaminó cerrar son los Jardines de Infantes N°919 de Paycarabí, N°920 de Arroyo Las Cañas y N°904 de Arroyo Felicarias; el JIRIMM N°1 de Arroyo Caracoles; y las Escuelas N°13 de Paycarabí, N°19 de Las Cañas, N°18 de Felicarias y N°25 de Caracoles.



La Directora del Jardín de Infantes N° 904 de Arroyo Felicarias, Silvia Galarza, señaló que “el planteo fue la ayuda por parte del Defensor del Pueblo para poder aunar esfuerzos entre todos y que él lleve adelante un plan de acción que ponga freno a la medida”. En relación a los pasos a seguir, explicó: “Una vez que nosotros juntemos las firmas de los padres, vamos a pedir un recurso de amparo. Y vamos a mostrar la historia de estas escuelas, como nuestro jardín que tiene 53 años de vida, lo cual no es poca cosa”.



Por su parte, la docente isleña Claudia, manifestó: “No podemos permitir que suceda esto, y de parte de las docentes, el lunes vamos a un acto público porque no sabemos cómo es nuestra situación laboral al ser desplazadas. Lo que nos respondió el Defensor es que hagamos un recurso de amparo para tener una respuesta inmediata en 24 hs, porque necesitamos saber que va a pasar con esta situación el día 5 de marzo, cuando arranque el ciclo lectivo”.