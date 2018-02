21/02/2018 - 18:11 | Economia / En enero hicieron falta ingresos mensuales por $16.973 para no ser considerado pobre, según el INDEC Herramientas: Compartir: El costo de la Canasta Básica Total, que define el nivel de pobreza, subió 1,7% en enero respecto de diciembre, al alcanzar los $16.973,83, informó hoy el INDEC.

La Canasta Básica Alimentaria, que permite estimar el nivel de indigencia, costó $6.789,53 y se incrementó 2,18% respecto del último mes del 2017.



En los últimos doce meses, la canasta total acumula un aumento del 27,4%, mientras la alimentaria registró una suba del 22,8%, según las cifras oficiales del organismo.



La canasta total mostró en enero una variación en línea con el aumento del Indice de Precios Mayoristas de enero del INDEC, que registró una suba del 1,8%, mientras que la suba del costo de la canasta alimentaria se ubicó por encima de esa variación.



Según informó el INDEC, un adulto debe reunir ingresos mensuales individuales por 5.493,15 pesos para no ser considerado pobre y un mínimo de 2.197 pesos mensuales para no ser considerado un indigente.



Las cifras corresponde a las necesidades de una familia tipo compuesta por una mujer y un varón de 35 años, ambos económicamente activos y propietarios de la vivienda, con dos hijos.



La Canasta Básica Total reúne los alimentos y servicios básicos para una familia tipo, mientras que la alimentaria únicamente los alimentos con los requerimientos proteicos y calóricos básicos que necesita un adulto mayor.



Los alimentos y las cantidades se eligen en función de los hábitos de consumo de la población, que registra la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares, que confecciona el INDEC.



El costo de ambas canastas se ubicaron por debajo de la valoración de la dirección de estadísticas porteña que ubico ese valor en 17.096 para la canasta básica y en $8.326 la alimentaria.



La Canasta Alimentaria aumentó durante el año pasado 21,7%, mientras la Total subió 26,8%, informó el INDEC.