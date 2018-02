Tinelli dijo que “el poder del fútbol es manejado casi en su totalidad por Boca” y de AFA salieron a cruzarlo

El vicepresidente San Lorenzo, Marcelo Tinelli, dijo hoy que le “pareció raro” que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, se haya reunido con el entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto.

Además, opinó que “con tanto poder que ha tomado Boca en la AFA, puede que los árbitros dirijan condicionados”.



“Con respecto al fútbol, tengo una sensación que me quedó cuando estaba luchado para ser presidente de la AFA y en ese momento se eligió esto. Yo no creo que Macri tenga que llamar a nadie, que el presidente de la AFA tenga que llamar a un árbitro.



Sí me parece que con tanto poder que ha tomado Boca en la AFA, algunos pueden dirigir condicionados. No porque les digan lo que tienen que cobrar”, explicó.



En declaraciones formuladas a Radio Mitre, opinó que “el poder del fútbol es manejado casi en su totalidad por Boca”.



Consultado sobre por qué decía eso, detalló: “El presidente de AFA es hincha de Boca y tiene un palco en la Bombonera (Chiqui Tapia), el vicepresidente primero es de Boca (Daniel Angelici), el presidente del Tribunal de Apelaciones es de Boca (Héctor Luis Latorraga), el presidente del Tribunal de Disciplina es de Boca (Fernando Mitjans), el presidente del Tribunal de Ética es de Boca (Raúl Omar Plee) y el presidente de la Comisión Electoral es de Boca (Mariano Claria)”.



Por último, hizo referencia a Macri: “Todos sabemos del fanatismo de Mauricio por Boca. Después de lo que pasó con River y las críticas que tenía River y la gente cantando en su contra en el Monumental, él lo recibió a Guillermo en la Casa Rosada. A mi me pareció raro. Me imagino que ya tenía armada la reunión”, cerró.

Ferreiro salió a cruzar a Tinelli

Daniel Ferreiro, uno de los dirigentes más cercanos a Tapia, fue duro con el empresario y conductor: “Lástima que Marcelo Tinelli, hoy dirigente del básquet desde que renunció al fútbol, confunda la AFA con el Básquet o el Voley donde sí dos clubes tendrían esos procederes”.



A través de su cuenta de Twitter, en la que se define a sí mismo como vocero de “Chiqui”, afirmó que a la AFA “la conduce su presidente y el Comité Ejecutivo democráticamente, en donde todas las opiniones valen lo mismo”.



“Lógicamente para entender esto hay que participar, no descalificar y menos irse ante resultados adversos coyunturales.



Por ahí los que tiene esos procederes en otros ámbitos piensan que todo es lo mismo. Cuando le tocaba ganar opinaba distinto”, escribió quien fuera vicepresidente de Nueva Chicago.