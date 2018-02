20/02/2018 - 22:15 | Zonales / San Fernando El HCD de San Fernando repudió el cierre de Escuelas Provinciales en el Delta Herramientas: Compartir: ver más imágenes El cuerpo legislativo aprobó con amplia mayoría la ordenanza que plantea a Provincia que rectifique su decisión de cerrar los Jardines N° 904, 919 y 920; JIRIMM 1; y EPB N° 13, 18, 19 y 25, afectando a 106 alumnos. Los concejales de Cambiemos no acompañaron. ver video

La Dirección General de Cultura y Educación, y la Dirección de Inspección General de la Provincia, determinaron unilateralmente el “cierre temporal” de escuelas de la zona insular de San Fernando. Se trata de los Jardines de Infantes N°919 de Paycarabí, N°920 de Arroyo Las Cañas y N°904 de Arroyo Felicarias; el JIRIMM N°1 de Arroyo Caracoles; y las Escuelas N°13 de Paycarabí, N°19 de Las Cañas, N°18 de Felicarias y N°25 de Caracoles.



En amplia mayoría, el Honorable Concejo Deliberante de San Fernando pronunció su repudio a la determinación del órgano bonaerense y solicitó que la misma sea rectificada de cara al inminente inicio del ciclo lectivo. La concejal por el Frente Renovador, Alicia Aparicio, sostuvo: "Hoy es un día de tristeza para los sanfernandinos y realmente no entendemos la medida. Vamos a pelear la situación, porque la isla para nosotros es un desarrollo a futuro. Queremos que no se despueble”.



“Dejarlos sin asistencia educativa no lo entendemos -agregó-.Las escuelas rurales se crearon, precisamente, para poder llegar con el derecho a educarse a aunque sea dos o tres niños. Este cierre y esto que hoy tratamos ha sido inconsulto totalmente; el Intendente no ha sido consultado, ni el Diputado Provincial. Nos enteramos por papás que vinieron angustiados al Municipio”.



Durante la sesión extraordinaria, los docentes y padres de la comunidad educativa demandaron una explicación oficial por el cierre de las escuelas. Los concejales de Cambiemos no tuvieron más respuesta que la lectura de un informe del área de educación provincial, un documento que nunca había llegado a manos ni de las autoridades escolares, el municipio o los miembros del HCD.



Aparicio explicó que “a través de la Secretaría de Educación del Municipio, enviamos a la Inspección de Enseñanza pidiendo información oficial que no tuvimos, y que seguimos sin tener”. “El diálogo no lo cerramos nosotros, siempre estuvimos abiertos; no sabemos por qué esa supuesta mesa de diálogo la quieren armar ahora y no la armaron antes”, lamentó la edil.



La ordenanza fue aprobada con el acompañamiento de los bloques del Frente Renovador y Unidad Ciudadana. Por su parte, el bloque de ediles de Cambiemos se pronunció en contra y presentó su propio proyecto de ordenanza en minoría.



Matías Molle, concejal por Unidad Ciudadana, aseguró que “el bloque de Cambiemos rechazo el proyecto de resolución que se trabajó en comisión”. “Le pedimos a la gobernadora Vidal que vaya marcha atrás. Primero que especifique de dónde saca esta idea que cuatro escuelas y cuatro jardines están demás en el Delta, y si los va a cerrar que lo haga de una manera formal”, completó.



“La comunidad del delta de San Fernando -finalizó-, la comunidad educativa y todos nosotros estamos movilizados para ir marcha atrás con esta decisión”.



En el recinto presenció la sesión el Diputado Provincial, Juan Andreotti. “Acompañando desde mi lugar de legislador a todos docentes y la comunidad isleña en este día de repudio a la medida que está tomando el gobierno provincial. En el día de la fecha hemos presentado un pedido de informe sobre el tema y una declaración de rechazo a decisión tomado desde el desconocimiento sobre el Delta de San Fernando”, afirmó Andreotti.



“Si ya hoy hay diferencia en la educación de los alumnos de la isla y los de continente –agregó- por las circunstancias de compartir aula con chicos de diferentes edades, imagínense si tienen que viajar 3 horas en lancha para cursar. Además, son embarcaciones que no solo transportan chicos, sino que tienen otras funciones y esto frenaría el desarrollo que hay en las islas. Dejarlos sin escuela es librar a los chicos a que vivan de la pesca y de la caza”.



Estuvo presente la Diputada Nacional por Unidad Ciudadana, Laura Alonso, quien consideró: “Desde la fundación de nuestra República y nuestro Estado, la educación pública ha sido un pilar, un baluarte fundamental para la construcción de nuestro país y de nuestra nación y que hoy un gobierno esté tomando la decisión de nada más y nada menos que cerrar 8 escuelas la verdad que no remite ninguna lógica ni racionalidad. Esperamos que esta decisión se revierta”.



La concejal Alicia Aparicio concluyó: “Pedimos a la Gobernadora Vidal, al Vicegobernador Daniel Salvador que está en el distrito y al Subsecretario de Asuntos Municipales Alex Campbell que nos escuchen a nosotros, a la isla, y esta relación; que no nos sometan a que la isla se despueble, porque sacar una escuela es quitar posibilidades a la gente”.



Estuvieron presentes durante la sesión el Presidente del HCD, Santiago Aparicio; miembros del Departamento Ejecutivo de San Fernando; gremios, autoridades escolares, docentes, padres y miembros de la comunidad isleña.



www.elcomercioonline.com.ar Volver