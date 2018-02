20/02/2018 - 20:50 | Actualidad / Para SUTEBA, la gobernadora bonaerense debe actuar con seriedad y no profundizar el conflicto Herramientas: Compartir: ver más imágenes El secretario General de SUTEBA, Roberto Baradel, reclamó hoy a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal “actuar con seriedad y no profundizar el conflicto” docente. En este contexto, Vidal convocó a los gremios docentes para el próximo jueves a las 17:00 en el Ministerio de Economía provincial.



En la primera reunión realizada la semana pasada, el gobierno ofreció un incremento del 15% en tres cuotas, sin cláusula gatillo.



“¿Por qué no le ponen tope a los precios y a las tarifas?”, consideró el sindicalista.



Además, la propuesta incluye una bonificación extraordinaria de 4.500 para los docentes que no faltaron el año pasado, oferta que generó un fuerte rechazo por parte de la representación gremial.



“La propuesta del 15% es inaceptable: representa $625 de aumento por cuatrimestre. Eso no nos alcanza ni para pagar la boleta de gas o de luz. Ya en marzo la inflación va a superar esa cifra. Además, pretenden eliminar la cláusula gatillo; es decir, nos hacen una propuesta salarial a la baja”, enfatizó Baradel.



En el marco de una conferencia de prensa brindada durante la mañana, el gremialista denunció también la clausura de cursos y escuelas; situación que se agrava en el Delta de la provincia de Buenos Aires donde cerrarán 9 establecimientos.



En la misma línea, la secretaria General Adjunta, María Laura Torre, destacó: “Hablan de jornada simple para despreciar nuestro trabajo, cuando no puede ser más complejo”.



“Eso es lo que queremos discutir: ¿por qué eliminaron el Programa de Formación Docente? Para poder tener una educación pública de calidad es necesario un diálogo que el Gobierno no está propiciando. Nosotros queremos discutir educación, no economía. La Agenda Educativa que hay que tratar la tienen congelada”, denunció. Volver