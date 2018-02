Secuestraron más de 200 serpientes en un departamento en Balvanera

Más de 200 serpientes, entre ellas pitones y boas esmeralda, que se encontraban dentro de un departamento del barrio porteño de Balvanera destinadas a su comercialización, fueron secuestradas por efectivos de la Policía Federal, a través de la división de Delitos Ambientales.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Lavalle al 2200, donde los reptiles estaban seleccionados en recipientes de plástico.



En el operativo los efectivos incautaron 219 serpientes y 19 huevos de estas especies.



En referencia al procedimiento, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, precisó: “Recibimos varias denuncias y realizamos un monitoreo para saber si había un comercio oculto en la zona de Once. Nosotros presentamos las denuncias ante la Justicia y luego la Policía Federal llevó adelante el operativo”.



“No conocemos de dónde provienen los ejemplares. Estas especies deben estar en su hábitat natural; no deben ser comercializadas”, aseguró.



Según se informó, no todos los ejemplares contaban con la documentación que acreditara su procedencia y tenencia, por lo que se realizó su incautación.



Los animales serán trasladados al serpentario de Instituto Malbrán de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), donde se evaluará su estado general.



El procedimiento fue dispuesto por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 16, a cargo del doctor Mariano Iturralde.