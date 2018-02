El gobierno pidió una sanción a Zaffaroni en la corte interamericana

El canciller Jorge Faurie presentó hoy un escrito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para solicitar una sanción contra el integrante de ese cuerpo Eugenio Zaffaroni, a raíz de las expresiones del juez sobre la salida anticipada del presidente Mauricio Macri.



El Gobierno volvió a apuntar contra el ex juez de la Corte Suprema a través de una carta que el canciller dirigió al presidente del tribunal internacional, Eduardo Ferrer Mac Gregor.



Faurie expresó que “espera encontrar la debida consideración por parte de esa Corte IDH en el marco de la potestad disciplinaria que le es propia”.



Además, sostuvo que a través de la misiva buscaba “transmitir el rechazo del Gobierno argentino” a las expresiones de Zaffaroni, quien afirmó que su deseo era que el gobierno de Macri finalizara antes de tiempo para así evitar una “catástrofe”.



En ese sentido, aseguró que los dichos del magistrado son “incompatibles con la conducta que deben observar quienes ostentan la alta función jurisdiccional internacional de ese Cuerpo, siendo que además ellas expresan posiciones antidemocráticas y que atentan contra el estado de derecho”.



Faurie remarcó que Zaffaroni, “en alusión al Gobierno argentino democráticamente electo y en ejercicio desde el 10 de diciembre de 2015, ha expresado recientemente que 'quisiera que se fueran lo antes posible, para que hagan menos daño, pero eso es un deseo personal', llamando a '…resistir, cada uno desde el ámbito que le corresponde, y en el espacio que puede'”.



También recordó que, en esa línea, días atrás Zaffaroni señaló: “Puede ser que se vayan en 2019. Total, hay un año de diferencia.



Pero esto nos está llevando a una catástrofe social. O sacan el pie del acelerador o vamos a tener un final violento”.



A la vez, aseguró que el magistrado argentino, refiriéndose a los integrantes del gobierno, pidió que “se vayan con un procedimiento constitucional de juicio político” o “que saquen el pie del acelerador o de lo contrario va a haber un serio problema”.



El ministro de Relaciones Exteriores Faurie se quejó por considerar que Zaffaroni formuló declaraciones sobre causas “que se tramitan ante la Justicia argentina”, y en el marco de una de esas causas en la cual la Corte IDH “ha intervenido”.



En ese contexto, sostuvo que sobre el caso de Milagro Sala, el ex magistrado de la Corte Suprema evaluó que su detención “es arbitraria”, en tanto que sobre Santiago Maldonado evaluó: “El estado está respondiendo de una forma que me recuerda a Videla”.



El canciller reseñó, además, que “sobre la posible detención de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa por el encubrimiento del atentado terrorista a la AMIA en 1994” Zaffaroni dijo que en el país existe “un estado de derecho deteriorado, y se puede dar cualquier cosa”.



Para el canciller, “la actitud asumida por el juez Zaffaroni desprestigia todo el sistema interamericano de Derechos Humanos y ello constituye un motivo de preocupación adicional”.