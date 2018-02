20/02/2018 - 18:47 | Zonales / San Fernando San Fernando solicita no sacar los residuos hasta el jueves por la noche Herramientas: Compartir: ver más imágenes Los servicios de recolección domiciliaria nocturna, así como el de contenedores, poda y montículos, no se realizarán con normalidad por motivos de público conocimiento. Se normalizarán el jueves 22 de febrero desde las 19hs. El Municipio de San Fernando solicita a los vecinos que no saquen la basura fuera de sus casas para mantener limpia la ciudad, ya que la recolección de residuos, contenedores, poda y montículos estará afectada a medidas de fuerza mayor, de público conocimiento.



Se normalizarán los servicios en sus horarios habituales a partir del jueves 22 de febrero, desde las 19hs, en todo el distrito.

Para más información y pedir por servicios especiales de recolección, como pueden ser el retiro de ramas, muebles o basura de tamaño considerable, comunicarse gratuitamente con la oficina de Atención al Vecino al teléfono 0800-777-6864 o dirigirse a Juan N. Madero 1218, de 8 a 16hs.

