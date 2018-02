20/02/2018 - 17:00 | Zonales / Tigre Julio Zamora sobre el cierre de escuelas en el Delta: “La educación y el trabajo no son prioridad para los estados nacional y provincial” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El intendente de Tigre repudió el cese de actividades que dispuso el gobierno provincial en ocho instituciones isleñas. Vecinos, familiares de los alumnos afectados, miembros de la comunidad educativa, gremios y consejeros escolares rechazaron la decisión. La medida no fue consensuada.

El jefe comunal de Tigre, Julio Zamora, manifestó su total repudio ante el cierre de cuatro escuelas primarias y cuatro jardines del Delta. La medida fue tomada por el gobierno bonaerense a pocos días del inicio del ciclo lectivo 2018. Se trata de instituciones que tienen entre 7 y 18 alumnos cada una.



“La decisión refleja una mirada mezquina por parte del gobierno provincial, donde no se toma en cuenta el arraigo de los habitantes del Delta y el derecho a recibir una educación de calidad y para todos en su propio lugar" expresó Zamora, y afirmó: "Reducir las posibilidades de los chicos de estudiar en su zona es parte de un ajuste general, que va acompañado de un alza en el costo de vida de todos los bonaerenses”. El jefe comunal concluyó: "La educación y el trabajo no son prioridad para los estados nacional y provincial”.



La decisión no fue consensuada con los vecinos, las familias afectadas, la comunidad educativa, los gremios, ni el Consejo Escolar.



Entre las escuelas que cerrarán sus puertas están la N° 25 y el jardín N° 1 del Arroyo Caracoles. El nuevo esquema de reducción de espacios contempla también el cierre de la escuela N° 13 y su jardín de infantes N° 919; el cierre de las escuelas primarias N° 18 y 19 y de los jardines N° 904 y 920.



Durante la última semana, distintos gremios educativos expresaron su repudio a través de las redes sociales. Junto a miembros de la comunidad, vecinos isleños y consejeros escolares se movilizaron en una protesta que comenzó en la estación pluvial de Tigre y terminó frente a la Jefatura Distrital de San Fernando, exigiendo la continuidad del funcionamiento de todas las escuelas del Delta. Volver