Arrancó el paro bancario de 48 horas en rechazo de oferta salarial

Trabajadores bancarios realizan desde hoy un paro de 48 horas en reclamo de una mejora en la oferta salarial del nueve por ciento con un ajuste por inflación.



Por la medida de fuerza no habrá atención al público hasta el miércoles y será complicado conseguir efectivo en los cajeros automáticos.



El secretario general de la Bancaria, Sergio Palazzo, cuestionó “el propio Banco Central está diciendo que la inflación es de 19,4%”.



“Si pagan el 19,4% con cláusula gatillo retroactivo al primer día del acuerdo, está todo bien y firmamos”, sostuvo en declaraciones radiales formuladas el domingo.



El dirigente subrayó: “Pido disculpas por el paro y comprensión a la gente, pero no nos dejan otro camino”.



Los empleados del sector ya habían realizado una huelga el 9 de febrero pasado, medida de fuerza que tuvo un alto acatamiento, que el gremio consideró superior al 96%.



En esa oportunidad, también habían realizado una marcha por calles del microcentro porteño y concluyeron la movilización con un acto en avenida Corrientes y Reconquista, encabezado por Palazzo.



El sindicato acusa a las entidades financieras de no querer aumentar salarios pese a que obtienen “enormes ganancias” y argumenta que los paros fueron convocados porque los empresarios realizaron la misma oferta salarial en las seis reuniones concretadas para negociar.



Mientras los bancos pretenden dar un aumento del 9% con ajuste por inflación, La Bancaria subrayó en reiteradas oportunidades que busca una suba de 24,8% si no implica clausula gatillo.



El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, argumentó que Palazzo “se ha alineado con el kirchnerismo”, por lo cual atribuyó a “cuestiones políticas” las razones del nuevo paro. .