River empató con Godoy cruz en el Monumental en un partido cargado de polémicas por un flojo arbitraje

River y Godoy Cruz empataron esta noche 2 a 2 en el estadio Monumental, en un partido lleno de polémicas por una floja actuación del árbitro Jorge Baliño y correspondiente a la decimosexta fecha de la Superliga.

Juan Garro y Santiago García, a los 12 y 24 minutos del primer tiempo, el segundo en clara posición adelantada, marcaron los goles del “Tomba”, mientras que el uruguayo Rodrigo Mora, a los 37 de la misma etapa, y Lucas Pratto, a los 5 del complemento, anotaron para el local.



Con este resultado, el elenco “millonario”, que venía de perder como visitante de Lanús (0-1), alcanzó los 19 puntos y sigue lejos de Boca, que lidera con 37.



En tanto, el conjunto mendocino, que llegaba de vencer a Belgrano como local (2-1), trepó a las 28 unidades y está en zona de clasificación a la Copa Libertadores.



El encuentro fue intenso, Godoy Cruz mostró que es un equipo trabajado y llegó a estar dos goles arriba, mientras que River no tuvo una buena actuación, pero con mucho empuje logró igualarlo.



A este debe sumarse que el árbitro Baliño tuvo una noche para el olvido, con varios fallos que marcaron el desarrollo, como un penal no cobrado para River, un gol en offside convalidado para la visita y una segunda amarilla que mereció el defensor Tomás Cardona y no fue mostrada.

.

Godoy Cruz sorprendió en el inicio.

Jugados seis minutos, Mora jugó rápido un lateral, combinó con Fernando Quintero, lanzó el centro, la pelota sobró a todos, apareció De la Cruz por el segundo palo, su remate se desvió en Abecasis y pegó en el poste.



Sin embargo, esta jugada fue una llegada aislada, ya que el “Tomba” logró cerrar filas para cortar el juego “millonario” y empezó a explotar la espalda de los defensores locales.



Así fue que a los 12 minutos el “Morro” García tomó el balón tras una mala salida del debutante Bruno Zucolini, puso un pase profundo para Garro y este definió de zurda ante la salida de Franco Armani para marcar el 1 a 0.



Cuatro minutos más tarde llegó la primera polémica de la noche, en una jugada en la que Lucas Pratto encaraba hacia el arco contrario por izquierda y pareció ser derribado en el área por Luciano Abecasis, en un penal no cobrado por el árbitro.



Con River buscando con poca claridad y Godoy Cruz bien plantado en la marca, llegó el segundo gol, a los 24 minutos, en otra salida en falso del fondo riverplatense.



Martínez Quarta quiso pasarle la pelota a un compañero, pero se la regaló a Garro, este la cruzó para el “Morro” García, quien, en clara posición adelantada no cobrada por Baliño, definió con clase, picándola desde la puerta del área sobre el cuerpo de Armani, para poner el 2 a 0.



River, nervioso por los fallos arbitrales y por su propia falta de juego, tardó en reaccionar, pero a los 37 minutos logró descontar por intermedio de Mora, habilitado con clase por Pratto, de taco, en el punto del penal.



Cuando la primera parte se terminaba, Mora tuvo el empate en sus pies, pero el arquero Leonardo Burián estuvo más veloz y lo anticipó con sus pies.



Segundo tiempo con más polémicas.

River inició el complemento con el envión anímico del final de la primera parte y en apenas cinco minutos alcanzó la igualdad, con un zurdazo de Pratto desde el punto del penal, luego de una buena escalada ofensiva por izquierda de los uruguayos Mora y De la Cruz.



Enseguida el equipo local acentuó su dominio, conducido por un movedizo y preciso Quintero, pero no pudo aprovechar su momento para volver a golpear y dar vuelta el marcador.



A los 16 minutos, el defensor Tomás Cardona, que estaba amonestado, le entró muy fuerte a Mora y el juez lo perdonó, provocando más enojo de los futbolistas y el público local.



De a poco, Godoy Cruz se recompuso, volvió a llevar el partido lejos de su campo y a los 32 minutos se encontró con un regalo de Baliño, que cobró tiro libre a un par de metros del arco de River por un supuesto pase de Jonatan Maidana al arquero Armani que no exitió.



“Pol” Fernández ejecutó la falta, tocando corto para Diego Viera, que pateó fuerte y mal, saliendo la pelota alta, por sobre el travesaño.



En los últimos minutos, River se quedó sin energías y Godoy Cruz manejó los tiempos, pareciendo irse conforme con un punto de Núñez.



Síntesis:

.

River 2 - Godoy Cruz 2.

Estadio: Antonio Vespucio Liberti (River).

Árbitro: Jorge Baliño.



River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Gonzalo Martínez Quarta, Marcelo Saracchi; Leonardo Ponzio, Bruno Zuculini; Fernando Quintero, Nicolás De la Cruz; Rodrigo Mora y Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo.



Godoy Cruz: Leonardo Burián; Luciano Abecasis, Diego Viera, Tomás Cardona, Fabrizio Angileri; Jalil Elías, Juan Andrada, Guillermo Fernández; Ángel González, Juan Garro; Santiago García. DT: Diego Dabove. .



Goles en el primer tiempo: 12m Garro (GC), 24m García (GC), 37m Mora (R).

Gol en el segundo tiempo: 5m Pratto (R).



Cambios en el segundo tiempo: al inicio Camilo Mayada por Montiel (R), 18m Javier Báez por Cardona (GC), 24m Felipe Rodríguez por A. González (GC), 27m Ignacio Scocco por Pratto e Ignacio Fernández por Zuculini (R), 39m Diego Riolfo por Garro (GC).