Tigre recibe a Defensa y Justicia y Patronato-Chacarita protagonizarán un duelo clave en Paraná

Tigre recibirá hoy a Defensa y Justicia buscando un triunfo para engrosar el promedio mientras que Patronato y Chacarita protagonizarán un duelo clave en la lucha por permanecer en Primera, en dos partidos válidos por la jornada 16 de la Superliga.



En el primero de los encuentros el elenco de Victoria se medirá ante el equipo de Florencio Varela en el estadio José Dellagiovanna a partir de las 19:00 con Patricio Loustau como juez principal y televisación en directo por la señal de cable TNT Sports.



Tigre viene de ganarle como local a Argentinos Juniors por 2 a 0 y para buscar un triunfo que le permita alejarse de la zona de Descenso el técnico Christian Ledesma apostaría por los mismos once que comenzaron jugando frente al conjunto de La Paternal.



Por su parte, Defensa y Justicia venció como local a Chacarita por 4 a 2 en la fecha pasada de la Superliga, pero luego tropezó en su debut en la Copa Sudamericana 2018 al perder por 1 a 0 frente a América de Cali, en el partido de ida de la llave correspondiente a la primera fase que se jugó en Florencio Varela.



La revancha ante el elenco de Colombia será recién el jueves el 8 de marzo en la ciudad de Cali, por lo cual el entrenador Juan Pablo Vojvoda pondrá a los habituales titulares y la única duda es saber si jugará Matías Pochettino o si lo hará Juan Kaprof.

.

Patronato y Chacarita, partido clave en la pelea por la permanencia.

El equipo de Paraná recibirá al conjunto de San Martín a partir de las 19.00 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella en un partido que será controlado por el árbitro Facundo Tello y que irá televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports.



Patronato viene de derrotar como visitante a Vélez por 2 a 0 a Vélez y el entrenador Juan Pablo Pumpido dispuso que Luca Sosa regrese al once inicial tras haber cumplido una fecha de suspensión por acumulación de cinco amarillas con Godoy Cruz.



Sosa ingresará en reemplazo de Walter Andrade, quien tiene una dolencia en su pie derecho mientras que en el mediocampo Pumpido evaluará la condición física de Gastón Gil Romero y si no llega en buenas condiciones su lugar será ocupado por Julián Marchioni.



Por su lado, Chacarita viene de perder por 4 a 2 en su visita a Defensa y Justicia, está último en la zona de Descenso directo y tiene la urgencia de sumar de a tres para mantener la ilusión de quedarse en Primera.



El técnico Sebastián Pena aún no confirmó el equipo, pero se estima que el defensor Federico Rosso entrará por Germán Re y el mediocampista Joaquín Ibáñez reemplazará a Juan Manuel Imbert.