El gobierno bonaerense pide a los gremios docentes no supeditar el inicio de clases a la paritaria

El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, reveló hoy que le pidió a los dirigentes del Frente de Unidad Docente no supeditar el inicio del ciclo lectivo 2018 al resultado de la negociación salarial. "Yo pedí a todos los gremios que no supeditemos el inicio de clases a un acuerdo", dijo el funcionario en declaraciones al canal América, tras el inicio formal de la paritaria con la cúpula gremial.



El Gobierno de María Eugenia Vidal ofreció este jueves, en la primera reunión paritaria del año, un aumento salarial del 15% en cuotas sin cláusula gatillo a los sindicatos, que rechazaron la propuesta y pidieron otra reunión "urgente" para seguir negociando, cuando restan 20 días para el inicio de las clases.



Villegas negó que la del jueves haya sido la primera reunión para negociar el aumento salarial y mejoras para la educación provincial y se mostró preocupado respecto de un futuro acuerdo con los gremios.



"Si esto es una pelea a doce rounds esto no es el primero, es el séptimo: tal cual nos comprometimos en la paritaria 2017, nosotros convocamos a mesas técnicas desde noviembre", dijo el funcionario.



El ministro bonaerense mostró su preocupación al sostener que " "esta es la única paritaria que se negocia con una fecha límite", dado que el ciclo lectivo debe comenzar el 5 de marzo, tal lo estableció la gobernadora Vidal.



Villegas sostuvo que la gestión bonaerense ha hecho un "enorme esfuerzo" a partir del Pacto Fiscal firmado con el presidente Mauricio Macri "para poder ordenar las cuentas en cada provincia" más populosa de la Argentina.



"Cuando nosotros arrancamos no había para pagar los aguinaldos de diciembre... Estamos dando peleas que tienen que ver con una forma diferente de discutir", dijo Villegas.

