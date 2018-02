Bancos critican el paro y aseguran que oferta salarial igualará la inflación

El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, aseguró hoy que la propuesta salarial a trabajadores bancarios es "pagar lo que resulte la inflación" del año, y se quejó de que el sindicalismo "toma las fechas emblemáticas o conflictivas para tomar fuerzas", al cuestionar la nueva medida de protesta del sindicato prevista para lunes y martes próximos.



Cesario sostuvo que el Ministerio de Trabajo está en condiciones de decretar la conciliación obligatoria para evitar la medida de fuerza que complicará las operaciones financieras para los próximos días.



"En Argentina el sindicalismo toma las fechas emblemáticas o conflictivas para tomar fuerzas. El Ministerio podría dictar la conciliación", se quejó el directivo de la cámara financiera que representa a bancos extranjeros.



Acerca de la propuesta salarial presentada a la Asociación Bancaria que encabeza Sergio Palazzo, señaló: "Si la inflación del año es 15% vamos a pagar 15%, si es 14%, vamos a pagar 14%".



"Propusimos desde el primero de enero pagar el 9% de esa inflación y después, con cláusula gatillo, en forma automática, pagar lo que la inflación resulte".



Agregó que "el sindicato no quiere eso, quiere el 19,4% o el veintipico sin gatillo todo anticipado a enero y eso no se puede hacer porque sería adelantar inflación".



Acerca de las complicaciones que se podrían registrar por la medida de fuerza, el dirigente consideró que "hubo paro el viernes pasado y la atención al público estuvo bien, no hubo faltante de efectivo".



"Estamos trabajando para minimizar los contratiempos para la gente", indicó Cesario, y cuestionó al secretario de Prensa del gremio, Eduardo Berrozpe, quien había acusado a los bancos de no tomar medidas de contingencia como disponer de más personal para la atención al público.



Al respecto, Cesario señaló que ese era un "discurso un poquito viejo. Cada vez se tiende menos a la atención al público y a utilizar más canales electrónicos".



"Entiendo que tampoco debiera haber problemas para que los jubilados que quieran cobrar en forma adelantada su jubilación o pensión lo puedan hacer", dijo el banquero, en declaraciones radiales.



Precisó que "aproximadamente el 60% de los jubilados y pensionados del país que cobran en Banco Nación, que es el principal pagador, ya lo están haciendo por ATM (terminales), por cajeros automáticos y por otros medios".



"No nos consta como Asociación de Bancos que hayan venido a hablar y decir de trabajar en conjunto para armar un cronograma de emergencia. ANSES acredita el importe de cada jubilación y pensión, el jubilado o pensionado lo tiene en su caja de ahorro y puede disponer de él", señaló.