Posse: “la paritaria docente se tiene que desarrollar con los chicos en la escuela”

El intendente de San Isidro opinó sobre la negociación de la Provincia con los gremios docentes y destacó la experiencia de las paritarias municipales.



El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, se refirió a la negociación paritaria que hoy comienza el gobierno de la Provincia de Buenos Aires con los gremios docentes y destacó la experiencia del Municipio de San Isidro a la hora de negociar acuerdos salariales.



“El sueldo docente es el que más impacta sobre el presupuesto provincial, por eso no hay otra alternativa que no sea llegar a un acuerdo. Cualquiera de las partes que se sienta en la mesa tienen que conocer que no hay más recursos que esos. Hay que romper esa lógica, por la cual el conflicto se desarrolla con la escuela cerrada. Esta vez -si hay alguna dificultad- la paritaria se tiene que desarrollar con los chicos con la escuela”; opinó Posse.



Respecto de la experiencia de las paritarias municipales, Posse explicó: “San Isidro es el primer lugar donde se normatizó la paritaria; desde hace años tenemos la primer reunión en marzo y en agosto nos volvemos a reunir para revisar el acuerdo”.



Además, el intendente explicó por qué la llamada “cláusula gatillo” no se aplica en San Isidro: “Tenemos la tradición de volver a reunirnos siempre en agosto, porque en ese mes se sabe si debe darse o no alguna modificación”.



Por último, Posse destacó: “Siempre hay que priorizar el diálogo. El Estado va a dar el máximo de sí mismo para que los establecimientos estén bien equipados y brinden servicios de excelencia. Los agentes estatales con vocación de servicio también deben dar lo mejor de sí para lograr un acuerdo que beneficie a todos los argentinos”.