El PAPA invita a una jornada de oración y ayuno mundial por la paz el próximo 23 de febrero

El Papa Francisco invitó a realizar una Jornada de oración y ayuno mundial por la paz el próximo 23 de febrero.

En la convocatoria, según el Official Vatican Network, el Sumo Pontífice “invitó a preguntarnos ¿Qué puedo hacer yo por la paz? al dirigir su pensamiento a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur, sin olvidar las poblaciones afectadas por un ciclón en Madagascar”.



Francisco también se mostró cercano a las poblaciones de Madagascar, que se vieron afectadas recientemente por un ciclón que ha causado víctimas e ingentes daños, con el deseo que de que “el Señor los consuele y sostenga”.



El Obispo de Roma anunció que ante las trágicas situaciones de conflicto que se prolongan en diversas partes del mundo, desea invitar a todos los fieles a una especial Jornada de oración y ayuno por la paz para el próximo 23 de febrero, viernes de la Primera Semana de Cuaresma.



“La ofreceremos de modo especial” – dijo – “por las poblaciones de la República Democrática del Congo y de Sudán del Sur”.



Jorge Bergoglio considera que pueden participar, como en otras ocasiones, los “hermanos y hermanas” no católicos y no cristianos, para que se asocien a esta iniciativa según las modalidades que consideren más oportunas.