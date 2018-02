14/02/2018 - 20:14 | Zonales / Tigre Cientos de parejas compartieron el Día de San Valentín en Tigre Herramientas: Compartir: ver más imágenes Vecinos y turistas que visitaron el centro de la ciudad se tomaron fotografías y las subieron a las redes sociales, para participar por una cena. El intendente Julio Zamora y su esposa Gisela, también formaron parte de la iniciativa. Este 14 de febrero, el Municipio de Tigre celebró el Día de San Valentín junto a cientos de personas. Quienes pasaron por la estación de trenes del centro de la ciudad pudieron dejar su mensaje de amor y subirlo en las redes sociales para ganarse una cena, y la oportunidad de llevarse un recuerdo en una cabina de fotografías. Allí estuvieron el intendente Julio Zamora y su esposa Gisela, para sumarse a la propuesta.



“Nos encanta que las parejas festejen su amor en Tigre, que puedan venir disfrutar de nuestra ciudad y todo lo que ofrece. Yo personalmente tengo el placer de poder compartir este y todos los días de mi vida junto a Gisela, en un hermoso camino que nos unió hace un largo tiempo”, sostuvo el jefe comunal.







Con el hashtag #DíadelosEnamoradosenTigre, vecinos y visitantes fueron invitados a dejar un corazón de papel con una pequeña leyenda que representara su relación, para luego tomarse una fotografía y subirla a Facebook. Los interesados tienen tiempo de participar hasta mañana a las 18hs. Quien acumule mayor cantidad de likes será el vencedor.



Estela decidió participar de la propuesta y dijo: "Me emociona recordar que hoy cumplimos 48 años con mi esposo y aplaudo que se siga agasajando el amor". En tanto, Belén y Mariano, visitantes de Venezuela, comentaron: "Lo que vimos de Tigre nos ha encantado, esperamos con ansias ser los ganadores para cerrar el día como se merece”.



Cabe mencionar que esta última semana el municipio llevo adelante otro concurso para celebrar San Valentín, bajo el nombre “Tigre te Enamora”. El mismo premió las 25 mejores historias de amor. Los participantes debieron enviar su relato y fotografías, para que luego el público decida cuáles eran sus favoritas, dándole like. Hoy, los vencedores disfrutarán de una estadía en la ciudad o en el Delta durante San Valentín.



Cabe mencionar que esta última semana el municipio llevo adelante otro concurso para celebrar San Valentín, bajo el nombre "Tigre te Enamora". El mismo premió las 25 mejores historias de amor. Los participantes debieron enviar su relato y fotografías, para que luego el público decida cuáles eran sus favoritas, dándole like. Hoy, los vencedores disfrutarán de una estadía en la ciudad o en el Delta durante San Valentín.

Las publicaciones ganadoras fueron las de Alejandro Canteros, Andrea Brea, Camila Lezana, Celeste Rios, Cristina Caimi, Daniela Leguizamon, Emiliano Pintos, Francisco Asis Fiorino, Gabriele Muller Ruiz Diaz, Gonzalo Gomez, Javier Del Rio, Javier Maciel, Julieta Romanelli, Lorena Caceres, Lucia Pereyra, Maria Cañete, María Sol Farias, María Virginia, Melisa Aguilar, Priscila Salas, Silvana Rocio Cantini, Silvana Vera, Silvia Gerber, Valeria Argañaras y Vanesa julieta Brites.