14/02/2018 - 17:46 | Zonales / San Fernando Las obras de refacción de la Escuela 3 de San Fernando siguen adelante Herramientas: Compartir: ver más imágenes El Municipio de San Fernando lleva adelante obras de renovación y mejora en cinco escuelas provinciales en forma simultánea, que culminarán en marzo próximo, para que tanto alumnos como docentes no pierdan un solo día de clases. Uno de los edificios escolares que están en obra es la Escuela Nro. 3.

Durante la recorrida que realizó, la Concejal Alicia Andreotti recordó: “Hemos hecho otras intervenciones: cuando se trabajo en la Escuela Secundaria 14, donde se hicieron las aulas nuevas, y se remodeló el edificio, y había quedado pendiente los baños, que casi todas las escuelas del distrito tienen en malas condiciones. Este es un pedido que nos hace el Consejo Escolar y la Dirección de Enseñanza; estamos poniendo los baños en condiciones, tanto los de los niños como los de personas con discapacidad, que no había en esta escuela, y los baños de los maestros. También estamos remodelando la cocina, pintura en general y cambio de iluminacion, ventiladores nuevos y algunas puertas”.



“Y agrego: “Estamos trabajando e invirtiendo en educación, por lo que es importante para nuestra gestión este Programa de ayuda a Escuelas Provinciales, que a partir de 2012 el Intendente puso en vigencia, y que nos ha permitido a pedido -porque no es nuestra responsabilidad directa- de las instituciones educativas del distrito que dependen de la Provincia, ayudarlas y trabajar en equipo. Esto es muy importante porque al primero al que hay que agradecer es al vecino, que paga sus tasas, con la que es posible hacer estas obras, generando mayores oportunidades para los niños de San Fernando, es la manera de tener una sociedad más inclusiva e integrada, y a toda la comunidad educativa del distrito, con la que trabajando en equipo podemos lograr que los edificios estén en condiciones dignas para que también el maestro y el trabajador de la educación pueda desarrollar su tarea en condiciones dignas”



En tanto, la Consejera Patricia Bolo Bolaño, que también participó de la recorrida, dijo: “La Escuela Nro. 3 está siendo refaccionada a nuevo en lo que es el pabellón de baños de nenas y varones, con la inclusión de un baño para discapacitados que antes no contaba; la cocina se está poniendo a nuevo, y sobre todo con calidad y rapidez en la obra, porque esto se ha tenido que hacer durante enero. A esta escuela concurren más de 300 alumnos que necesitaban esto, igual que los adultos, porque calidad en la educación también significa calidad en el espacio e inclusión para los chicos con movilidad reducida, que es algo importante que debería estar en todos los colegios”.



“Gracias al Programa de Ayuda a Escuelas Provinciales, se ha podido encarar esta obra que en su momento el Gobierno Provincial no realizó. Por suerte, el Consejo Escolar cuenta con la ayuda del Municipio para brindarle esta calidad de educación a la comunidad sanfernandina”, finalizó Bolo Bolaño.



“Agradezco al equipo y a las empresas que están trabajando por la importancia de trabajar en los establecimientos y fundamentalmente para el vecino. En esta oportunidad estamos visitando los trabajos en la Escuela 3, y realmente con un equipo de Obras Públicas que trabaja mañana, tarde y noche para llegar en tiempo y forma, y que los niños no pierdan un solo día de clase, lo que es muy importante. Empezamos ni bien terminaron las clases, sabiendo que tenemos estos meses de verano para entregar la obra en condiciones. Estamos felices de poder ser parte de estos trabajos tan importantes para mejorar esta escuela”, finalizó Alicia Andreotti. Volver