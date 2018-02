Arrancó el Gran Corso de San Fernando con un inolvidable cierre de Unión Sanfernandina

Comenzó una nueva edición del mejor carnaval de toda la Provincia, que tiene lugar del 10 al 12 de febrero, en Av. Avellanada con el desfile de 25 murgas y la Escuela de Samba ‘Unión Sanfernandina’. Participaron la reconocida vedette Nazarena Vélez; las bailarinas Micaela Viciconti y Andrea López; y el futbolista Carlos ‘Chino’ Luna. ver video

El Municipio de San Fernando organiza una vez más el mejor carnaval de toda la Provincia de Buenos Aires.Es el Gran Corso Familiar por el que todos los años pasan cientos de miles de vecinos para disfrutar de un espectáculo lleno de música, color, juegos, sorteos y mucha diversión. El sábado 10, el domingo 11 y el lunes 12, la cita es en Av. Avellaneda (entre Arnoldi y Juncal), desde las 19 hs con entrada libre y gratuita. Y la fiesta ya arrancó con la primera jornada.



Miles de vecinos disfrutaron de una noche llena de música, color y muchos sorteos con increíbles premios, como una tablet al mejor disfraz y un viaje a Córdoba para los anotados al sorteo en www.sanfernando.gov.ar/corso2018. Además, se hicieron presentes reconocidas figuras del espectáculo y el deporte para animar la gran fiesta popular.



El Intendente de San Fernando, Luis Andreotti, sostuvo: "Realmente estoy muy contento porque es el séptimo corso consecutivo que hacemos en Av. Avellaneda, con un gran agradecimiento a todos los que trabajan. A los directores de murga, que hacen una labor fuerte de contención y los preparativos para esta fiesta cultural. Y a todo el equipo del Municipiocomo funcionarios, concejales y empleados”.



“Hoy se ve el fruto de tanto esfuerzo –agregó-, cada una de estas fiestas es mejor que la anterior. Por suerte tenemos una generación nueva de militantes que hacen muy bien las cosas y San Fernando tiene un gran futuro".



La reconocida vedette Nazarena Vélez se sumó a la conducción y animación del evento. "Es el segundo año que me convocan, soy vecina de San Fernando y la verdad que para mí es un placer estar acá. Me pone muy contenta porque esto es totalmente familiar. Me parece increíble, se reúne la familia, está muy bien organizado y lo que se vive es un clima genial”, celebró.



Y el histórico delantero del ‘Matador', Carlos 'Chino' Luna, volvió a ser parte del Gran Corso de San Fernando. "Como siempre, hermoso –comentó-. Participan todos los ciudadanos de San Fernando y espero no se corte nunca porque es realmente muy bonito. Felicito a todos aquellos que laburan para armar sus murgas y todo lo que hacen por los pibes de sus barrios".



Y la bailarinas de Show Match, Micaela Viciconte y Andrea López, engalanaron el gran cierre de la Escuela de Samba ‘Unión Sanfernandina', que contó con disfraces y carrozas tematizadas con un tono circenses. “La viene a pasar muy bien, me invitaron a bailar en Unión Sanfernandina. Está buenísimo que sea así, que la gente tenga la oportunidad de venir a conocer y cantar. Y la gente la está pasando muy bien, que es lo importante”, expresó Viciconte.



Durante la primera jornada pasaron por la mítica pasarela del Gran Corso los conjuntos murgueros ‘Los Humildes de San Roque', ‘Comparsa los Cometas',‘Arcoíris', ‘Los Fifí de Victoria', ‘Arrebatados', ‘Los Soñadores y ‘Los Elegantes'.



Cristian Suárez, de la murga Los Humildes de San Roque, señaló: "La verdad que estoy muy agradecido de poder volver a estar acá porque dimos un montón de esfuerzo y venimos con ganas de mostrarle a la gente lo que logramos. Gracias a todo el Municipio que nos apoyó".



Y Tatiana, dela comparsa Arcoíris, también compartió su satisfacción. "Para nosotros es muy importante –dijo-. Este Intendente y esta gestión hicieron mucho para revivir el carnaval de Avellaneda. Es fundamental para los que somos murgueros que nos hayan valorado. Es un premio a nuestro trabajo"



El Gran Corso de San Fernando cuenta con 7 pantallas LED instaladas; cámaras para televisación en vivo; torres de sonido; monitoreo permanente con cámaras de seguridad; prevención en todas las zonas con móviles municipales de Protección Ciudadana y fuerzas de seguridad; asistencia de bomberos y ambulancias; puestos sanitarios y baños públicos.

Estuvieron presentes Secretarios y Directores de todas las áreas del Departamento Ejecutivo del Municipio; el Diputado Provincial, Juan Andreotti; el Presidente del HCD, Santiago Aparicio; y concejales de San Fernando.





CRONOGRAMA DEL DOMINGO 11 Y EL LUNES 12:DOMINGO 11 DE FEBRERO20:00hs: Los Desconocidos20:30hs: Pasión Murguera21:00hs: Bahía Jamaica21:30hs: Reencontrando Sentimientos22:00hs: Los Tigres De Victoria22:30hs: Fantasía De Carnaval23:00hs: Los Tigres De Crisol23:30hs: Los AdmiradoresLUNES 12 DE FEBRERO20:00hs: Los Faraones20:30hs: Los Iluminados21:00hs: Munyinga21:30hs: Ovación22:00hs: Ritmo De Carnaval22:30hs: Los Tachitos23:00hs: Los Magníficos