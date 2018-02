Horóscopo correspondiente al viernes 9 de febrero de 2018

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- A medias tintas quedará una conversación que usted pensaba mantener con alguien de su entorno, trate de repetir reunión. Las cosas en el amor están muy bien. SUGERENCIA: por temor a herir no deje de decir lo que necesita.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Brillantez en asuntos del corazón, la gentileza y la cordialidad al pie de la letra. Logra convencer a alguien de algo que antes no aceptaba. Revise los proyectos de la semana. SUGERENCIA: comprobar que con suavidad todo es más fácil.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Una contrariedad que resulta engañosa le dispara un enfrentamiento. Sepa tocar a tiempo el tema que lo preocupa referido a sus finanzas. No se avergüence de pedir. SUGERENCIA: busque porque encontrará siempre.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Si no se distrae en los asuntos que competen a sus finanzas no pasará un mal momento, gaste lo que realmente necesita gastar. El amor lo distrae y lo entretiene bien. SUGERENCIA: hacer las cosas calculando el futuro inmediato, por lo menos.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Si se atreve a solicitar esa reunión que desea verá que la logra. No apunte con agudeza sus pensamientos, sea un poco más abierto. La flexibilidad de su pareja le da paz. SUGERENCIA: cuando los días no se presentan fáciles lo mejor es empezar de a poco.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Mantenga alerta su bolsillo, no genere un gasto innecesario, necesitará ese dinero para algo importante. La calidad de su relación mejora ponga sus ganas y verá. SUGERENCIA: prevenir situaciones es poder comprender más fácil cuando se producen.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Hay una relación que podría quebrarse por entredicho. Respire profundo antes de decir cosas que luego resultaría difícil reponer. La salvedad es necesaria en diálogo, aclare. SUGERENCIA: el punto no es vacilar sino buscar la verdad y tratar de respetarla.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Alta dedicación por asunto de papeles en la que debe ajustar algunas cosas para quedarse tranquilo. Los trámites siempre deberá tenerlos al día. Trate de dejar todo en orden. SUGERENCIA: la satisfacción llega por mucho cariño que va a recibir.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Buena predisposición para el diálogo tendrá en este día. Es ideal para llegar a un acuerdo. Los momentos en el plano afectivo serán inolvidables. Recupera algo perdido. SUGERENCIA: entender que el amor siempre puede salvar nuestro espíritu.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Actividad que deberá interrumpir por llamado importante. Posterga actividad pactada para la próxima semana. Una buena expectativa en el plano de los afectos, disfrute. SUGERENCIA: entender y dejar a veces que las cosas declaren su propio rumbo.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO)- Si estuviera por realizar una compra importante debería esperar y seguir mirando, aparece algo mejor. Los momentos del corazón estarán impregnados de gran magnetismo. SUGERENCIA: todo en la vida tiene su comienzo y luego su desarrollo, sepa esperar.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Plenitud que trasladará a los suyos y pasará una jornada agradable. Los encuentros sociales le traerán buenos contactos. Lleve con usted la mejor buena voluntad para dialogar. SUGERENCIA: darse cuenta de los momentos precisos en los que uno debe hablar.