Es requisito indispensable anotarse por única vez en el “Registro de Residentes Isleños”. Deben tener domicilio real permanente en la primera sección de Islas de Tigre.

El Municipio de Tigre comenzó con la inscripción de los vecinos de islas al “Registro de Residentes Isleños”, el cual permite utilizar los espacios de forma gratuita. El trámite podrá realizarse lunes, miércoles y viernes en las amarras “Hugo del Carril”, y martes y jueves en “Rodolfo Walsh”.



Al “Registro de Residentes Isleños” podrán anotarse solo aquellos con domicilio real permanente en la localidad de Islas, debiendo acreditarlo con la siguiente documentación: DNI con domicilio en el Delta de Tigre, Carnet Isleño y, en caso de no contar con la documentación citada, deberá presentar su DNI más una constancia de domicilio tramitada ante la Policía de Islas, Registro Civil o Juez de Paz.



De esta manera, a través de la nueva Ordenanza Municipal, se accede a las 16hs de amarre gratuito. Una vez cumplido dicho horario y hasta las 24hs, se abonará la estadía con un valor de $90, no pudiendo excederse a las 72hs.



El decreto sancionado por el poder ejecutivo local contempla, además, que todas las amarras que se construyan en el futuro no tendrán ningún costo para los isleños.