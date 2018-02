Un gendarme fue asesinado a balazos por su mujer en Tigre

Una mujer mató de dos balazos a su marido, un gendarme que prestaba servicio en una dependencia en Pompeya, luego de que ambos mantuvieran una discusión en una vivienda de la localidad de Talar de Pacheco, partido de Tigre.

El hecho ocurrió este jueves alrededor de las 11:30 en una vivienda ubicada en la calle México 632, en la zona norte del Conurbano.



La víctima fatal fue identificada como Alfredo Ruíz, de 30 años, quien murió tras recibir dos impactos de bala en la zona del abdomen.



La mujer del gendarme, de nombre Mirta Noelia Boiffier, de 36 años, quedó detenida acusada de cometer el delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego".



Según trascendió, una fuerte discusión se produjo entre la pareja hasta que el hombre se fue a dar una ducha.



La mujer fue a buscar una pistola calibre 9 milímetros marca Taurus, perteneciente al gendarme, y cuando él salió de bañarse lo habría rematado de dos balazos.



Alertados por los disparos, los vecinos avisaron a la Policía con un llamado al 911.



Efectivos de la comisaría sexta de Tigre se hicieron presentes en lugar y hallaron el cuerpo del gendarme tirado en el piso y su mujer sentada a su lado, según fuentes policiales.



Intervino en la investigación del caso la fiscal Claudia Gamboto, de la Unidad Fiscal de El Talar de Pacheco.



Los investigadores intentarán determinar si se trató de un último capítulo de una situación de violencia de género.



Vecinos aseguraron que el desenlace no los sorprendió debido a que la pareja discutía seguido y el hombre se comportaba de manera violenta.



Un vecino de nombre Juan manifestó: "Uno no se puede meter en una pelea entre marido y mujer, pero se sabía que iba a terminar así".



"Había mucha violencia. Yo me los cruzaba en el supermercado, acá hay muchos chicos y él pasaba a mucha velocidad, era muy soberbio", indicó en declaraciones al canal TN.



Otro vecino llamado Agustín mencionó que "el respondía siempre muy violentamente".



"Me enteré por un mensaje que se estaba bañando y cuando sale le pega unos tiros y lo mata", dijo.