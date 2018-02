La presidente de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, reclamó hoy al Gobierno provincial una "urgente convocatoria a paritarias", y aseguró que los docentes "hace meses" que piden que los atiendan. .



"Exigimos una urgente convocatoria a la paritaria docente, ya que no queremos discutir a través de los medios", enfatizó la dirigente.



Petrocini comentó que "hasta el momento, a pocos días de la fecha establecida para el inicio del ciclo lectivo, no existe una convocatoria y las autoridades bonaerenses se han limitado a realizar anuncios mediáticos".



Además, sostuvo que "el supuesto techo del 15% (de aumento salarial), el plus por presentismo y otros anuncios son simplemente cuestiones que ha dejado trascender el Gobierno a través de los medios".



"Por eso, no vamos a discutir a través de los medios, cuando existe un ámbito institucional como la paritaria", señaló la sindicalista, en un comunicado.



También, recordó que desde noviembre de 2017 los dirigentes de su gremio insisten ante las autoridades para ser recibidos.



"Hemos enviado cuatro notas formales con la petición, porque no queremos incertidumbre", arguyó en ese sentido, y pidió que se "abra un espacio de diálogo, con responsabilidad".



"Nos quieren acusar de llevar el conflicto al inicio del ciclo lectivo, cuando en realidad hemos sido los docentes los que hace meses estamos pidiendo que se nos atienda, que se abra un espacio de diálogo, con responsabilidad", sostuvo.