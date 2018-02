Usan casco sólo seis de cada diez motociclistas en el Gran Buenos Aires

Sólo el 63% de los motociclistas utilizan casco en los distintos distritos del Gran Buenos Aires mientras que en la Ciudad de Buenos Aires la cifra asciende al 87 por ciento, según un estudio realizado por una ONG especializada en la temática.



Los datos son resultado de un relevamiento de observación directa llevado adelante en septiembre pasado por miembros de la Asociación Civil Luchemos por la Vida en distintas arterias estratégicas de la Ciudad de Buenos Aires y de localidades de los partidos de Avellaneda, San Martín, Vicente López, San Justo y Ramos Mejía.



De un total de 1.105 motocicletas y ciclomotores observados en la Capital Federal de lunes a viernes en horarios picos, el 87 por ciento de los conductores utilizaban casco; mientras que de un total de 755 vehículos observados en estos distritos bonaerense, sólo un 63 por ciento de los conductores lo hacían.



“Hay dos factores a tener en cuenta: por un lado, que el uso de casco disminuye en épocas de calor, por lo que es probable que si hiciéramos hoy el relevamiento el porcentaje sería menor; y por otro lado, que la observación se realiza en días y horarios hábiles, y sabemos que de noche o en fin de semana el uso también baja”, indicó al Diario Popular Alberto Silveira, presidente de Luchemos por la Vida.



“El uso de casco es un tema nodal en la seguridad vial de los motociclistas y ciclomotores, se trata de un grupo de conductores que creció en siniestralidad mucho en los últimos años: hace cinco años representaban el 24 por ciento de los muertos en accidente y hoy representan el 35 por ciento”, agregó.



La ONG advirtió en su comunicado que “las tareas de fiscalización del tránsito en general y del uso de casco en particular resultan insuficientes para lograr la adhesión generalizada de los motociclistas a su uso”.



“Se destaca que la medida de no expender combustible a los motociclistas sin casco, que rige en la provincia de Buenos Aires, no parece ejercer efecto como incentivo para su uso”, sostuvo la Asociación Civil.