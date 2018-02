07/02/2018 - 12:35 | Policiales / San Isidro La banda de los “corta luz” habían robado al ex yerno de Mirtha Legrand Herramientas: Compartir: Los tres detenidos acusados de integrar la denominada “Banda de los Corta Luz”, a la que le atribuyen una serie de robos ocurridos en el partido de San Isidro, quedaron imputados por una “entradera” cometida hace una semana en la casa de un ex yerno de Mirtha Legrand.

Este robo quedó esclarecido a partir del reconocimiento de ocho relojes de la marca “Swatch” y algunos aros y pulseras que habían sido robados en la casa de empresario Ignacio Viale del Carril, padre junto a la hija de Mirtha, Marcela Tinayre, del productor televisivo Ignacio “Nacho” Viale, la actriz Juana Viale y la modelo Manuela Viale.



Ante esta evidencia, el fiscal Patricio Ferrari, pidió a sus pares de la Fiscalía de Martínez la causa de este hecho y dispuso las acusaciones.



“Los relojes eran de Manuela Viale, otra hija del empresario, que es modelo y se los había dado la marca por un trabajo de promoción. La chica en la fiscalía también identificó algunos aros y cadenitas”, se indicó.



Ese episodio se registró el martes 30 de enero, alrededor de las 14:00, cuando Viale Del Carril no estaba en su casa de la calle San Isidro Labrador y Las Heras, en la localidad de Martínez, cuando en la puerta estaba trabajando un cerrajero.



Los delincuentes aprovecharon para reducir al hombre e ingresaron, utilizando las propias herramientas de ese hombre para violentar la caja fuerte, para llevarse una suma de dinero, joyas y otros elementos de valor.



Viale del Carril, ex marido de Marcela Tinayre, aclaró que en su caso “no cortaron la luz”, que “fue una entradera común y corriente”, pero admitió que “puede haber alguna vinculación con esta banda porque había alguno de los objetos, no de mucho valor, entre las cosas que les secuestraron”.



Además de los objetos robados reconocidos, lo que compromete a los imputados con la entradera en lo de Viale del Carril son “videos de cámaras de seguridad en los que se ve merodear a uno de los autos secuestrados a los detenidos”.



Los tres acusados, identificados por la Policía Bonaerense como Ezequiel Eduardo Spallone, de 36 años; Hernán Elías Peralta, de 34; y Rodrigo Ezequiel Lacomba, de 32, se negaron a declarar al ser indagados en los tribunales de San Isidro por el fiscal Ferrari, quien les imputa el delito de “robo agravado por efracción reiterado”.



La causa se inició el 19 de noviembre de 2017 con el robo a una casa del centro de San Isidro propiedad del dueño de una conocida cadena de joyerías, a quien volvieron a robarle con la misma metodología el 14 de enero.



A esos hechos, la fiscalía le suma otros tres robos cometidos en las localidades de Acassuso, Béccar y Martínez.



Esta banda tenía como modalidad para anular las alarmas cortar el suministro de energía eléctrica en la cuadra de la casa que iban a robar.



El “modus operandi” era hacer inteligencia previa en viviendas que aparentaban estar deshabitadas o con sus propietarios de vacaciones y cortar la luz violentando las cajas con los tapones del servicio de electricidad que había en la cuadra.



“Se trata de cajas muy vulnerables, que abrían con facilidad y donde cortaban los cables o sacaban los viejos tapones”, relató al Diario Popular uno de los investigadores.



El objetivo de la banda era dejar sin el servicio de alarma a la propiedad, pero como algunas empresas toman la precaución de avisarle al propietario que la alarma no funciona porque hay un corte de luz, los delincuentes regresaban en horas de la noche a chequear qué propiedades seguían sin energía eléctrica.



A esas viviendas los delincuentes entraban violentando alguna reja o abertura con un criquet de auto y una vez dentro de la propiedad robaban lo que encontraran, principalmente, dinero, joyas y electrónicos.