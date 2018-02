Un incendio afectó a una fabrica de colchones en Tigre

Un incendio de gran magnitud afectó esta tarde a la fábrica de colchones Piero en la localidad de El Talar. En paralelo, un incendio forestal afecta Campo de Mayo.

Varias dotaciones de bomberos de la zona combatían esta tarde un incendio de grandes proporciones se desató la fábrica de colchones Piero en Ruta Panamericana KM 31,5.



Ade más trabajan en la zona personal de Defensa Civil de Tigre y del vecino distrito de Malvinas Argentinas, y unidades del SET.



Por el momento no se informó la existencia de víctimas por el incendio que afecta una parte importante de las instalaciones.



De acuerdo a las primeras informaciones, el fuego afectó galpones de un sector en el cual se realiza reciclado de materiales, y que no habría llegado al sector principal de producción.



En simultáneo, en el corazón de Campo de Mayo hay otro incendio importante. También ahí trabajan varias dotaciones de bomberos voluntarios de la zona y de la Policía Federal. Todavía no se pudo precisar la dimensión de la zona afectada por las llamas pero aseguraron que es muy grande.